Citrini末日报告引发股市急跌 称早知不免费提供 白宫经济学家批「科幻小说」

研究机构Citrini Research一份7,000字的「末日报告」引发美股爆发AI恐慌交易后，白宫一位高级经济学家将该份AI风险报告形容为「科幻小说」，并认为文中有关AI高生产力会摧毁就业的说法违背了基本经济学原理。另一方面，年仅33岁的Citrini Research创始人James van Geelen表示，发表报告后手机响个不停，许多潜在客户都想要其公司研究或提供反馈，但「如果我想到股市会因此而波动，我就不会免费提供了」。

被指违背经济学基本原则

据彭博报道，Citrini Research周末发布的报告设想了一个2028年的世界，届时机器智能的快速发展将极大提高生产力，同时使大量人类劳动变得过时，从而引发失业增加、消费支出下滑，并拖累标普500指数等股市指数大跌。

不过，白宫经济顾问委员会代理主席Pierre Yared在华盛顿出席全国商业经济学协会活动后受访时，批评有关报告只是「一部有趣的科幻小说」。他指出，「如果你仔细读，多想想、认真想想，就会发现它违背了经济学的一些基本原则」。

他又补充，人工智慧要么是一项突破性的创新，可以提高产量、增加收入和支出；要么它也可能是一项最终未能兑现承诺的创新。

特朗普政府积极拥抱AI

此外，Yared在全国商业经济协会演讲时则表示，「整体而言，本届政府对人工智能的立场是积极拥抱它」，并确保美国能够在国际上「占据主导地位」。同时，他希望能确保这项技术的发展方式尽可能减少干扰，并指「不想在具体想法上抢在特朗普前面」，但认为特朗普也意识到了这一点，而且也进行了很多讨论。

Yared认为，任何创新都会伴随一些波动和一些混乱，「这是人之常情」，但他更关注「研究结果」，而不是「科幻小说里那些世界末日般的场景」。

