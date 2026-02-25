NBA巨星盛传签约安踏 国产品牌崛起反攻美国 股价弹升15%势成催化剂

效力金州勇士的NBA巨星「咖哩仔」史提芬·居里（Stephen Curry）代言权争夺战进入最后阶段，有传他已将潜在合作品牌缩小至3间，当中包括中国运动品牌安踏（ANTA，2020），他早前训练时被拍到穿著安踏鞋款，波鞋的后服跟位置更出现Curry Brand标志，被视为双方已进入实质洽谈阶段。事实上，安踏股价近月渐渐由谷底反弹，过去一个月最多回升15%，一旦双方确认合作，或进一步成为股价潜在催化剂。

居里2013年起与Under Armour合作，打造出专属的Curry Brand，加上居里个人在NBA成为全球知名的超级巨星，成功协助Under Armour在Nike与Adidas垄断的体育用品市场中占一席之地。

去年11月，居里与合作长达13年的美国运动品牌Under Armour正式分手，双方达成协议，Curry Brand将独立运作。分手协议中，Under Armour支付高达2.55亿美元（折合近20亿港元）的分手费。

Curry Brand标志现安踏波鞋

与Under Armour分手后，外界关注Curry Watch将花落谁家。他在公开训练时刻意穿上不同品牌鞋款，被解读为向各大品牌招手。

他本月在训练时被拍到穿著安踏篮球鞋款ANTA Enclosion Type 2，特别之处是该鞋款后跟位置清晰印有Curry Brand的专属标志，是该标志首次出现在非Under Armour制造的球鞋上，引发市场高度关注，或显示双方已进入实质洽商。

居里早前在训练时被拍到穿著安踏ANTA Enclosion Type 2。 网上图片

该鞋款后跟位置印有Curry Brand专属标志。 网上图片

安踏已签居里前队友基利汤臣

事实上，安踏早已拥有强劲的NBA球星代言，包括居里的前队友、效力达拉斯独行侠的基利·汤臣（Klay Thompson）早于2014年已签约安踏，汤臣2月14日更与安踏签署「终身合约」。另外卡尔·艾荣（Kyrie Irving）则在2023年已成为安踏全球篮球代言人兼首席创意官。若居里落实加盟，安踏将拥有3名NBA顶级后卫成为代言人。

洛杉矶比华利山开北美旗舰店

值得一提是，安踏刚于在2月13日于加州洛杉矶比华利山开设北美首家旗舰店，选址最高档的核心零售地段，彰显其国际化雄心。安踏品牌首席执行官徐阳在开幕仪式上表示，比华利山庄店是安踏品牌全球化战略的关键一步。未来会通过运动体验推广、品牌跨界联动、公益项目等多项本土化举措，进一步深耕北美市场。

安踏早前于比华利山开设北美旗舰店。 网上图片

安踏近年来加速全球化步伐，上月底（1月27日）宣布将斥资15.1亿欧元（约140亿港元）收购德国运动服装品牌Puma近三成股份，成为Puma的最大股东。该公司当时表示此举是推进「单聚焦、多品牌及全球化」战略的重要举措。

安踏上月底斥资15.1亿欧元收购德国运动服装品牌Puma近三成股份，成为Puma的最大股东。

同一时间，安踏股价亦由1月26日的低位75.2元逐渐回升，周一（2月23日）曾高见86.6元，自低位回升15%。安踏周二（24日）随大市向下，收报84.55元，跌1.74%。

