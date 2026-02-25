Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA巨星盛传签约安踏 国产品牌崛起反攻美国 股价弹升15%势成催化剂

更新时间：06:00 2026-02-25 HKT
发布时间：06:00 2026-02-25 HKT

效力金州勇士的NBA巨星「咖哩仔」史提芬·居里（Stephen Curry）代言权争夺战进入最后阶段，有传他已将潜在合作品牌缩小至3间，当中包括中国运动品牌安踏（ANTA，2020），他早前训练时被拍到穿著安踏鞋款，波鞋的后服跟位置更出现Curry Brand标志，被视为双方已进入实质洽谈阶段。事实上，安踏股价近月渐渐由谷底反弹，过去一个月最多回升15%，一旦双方确认合作，或进一步成为股价潜在催化剂。

居里2013年起与Under Armour合作，打造出专属的Curry Brand，加上居里个人在NBA成为全球知名的超级巨星，成功协助Under Armour在Nike与Adidas垄断的体育用品市场中占一席之地。

去年11月，居里与合作长达13年的美国运动品牌Under Armour正式分手，双方达成协议，Curry Brand将独立运作。分手协议中，Under Armour支付高达2.55亿美元（折合近20亿港元）的分手费。

Curry Brand标志现安踏波鞋

与Under Armour分手后，外界关注Curry Watch将花落谁家。他在公开训练时刻意穿上不同品牌鞋款，被解读为向各大品牌招手。

他本月在训练时被拍到穿著安踏篮球鞋款ANTA Enclosion Type 2，特别之处是该鞋款后跟位置清晰印有Curry Brand的专属标志，是该标志首次出现在非Under Armour制造的球鞋上，引发市场高度关注，或显示双方已进入实质洽商。

居里早前在训练时被拍到穿著安踏ANTA Enclosion Type 2。 网上图片
居里早前在训练时被拍到穿著安踏ANTA Enclosion Type 2。 网上图片
该鞋款后跟位置印有Curry Brand专属标志。 网上图片
该鞋款后跟位置印有Curry Brand专属标志。 网上图片

安踏已签居里前队友基利汤臣

事实上，安踏早已拥有强劲的NBA球星代言，包括居里的前队友、效力达拉斯独行侠的基利·汤臣（Klay Thompson）早于2014年已签约安踏，汤臣2月14日更与安踏签署「终身合约」。另外卡尔·艾荣（Kyrie Irving）则在2023年已成为安踏全球篮球代言人兼首席创意官。若居里落实加盟，安踏将拥有3名NBA顶级后卫成为代言人。

洛杉矶比华利山开北美旗舰店

值得一提是，安踏刚于在2月13日于加州洛杉矶比华利山开设北美首家旗舰店，选址最高档的核心零售地段，彰显其国际化雄心。安踏品牌首席执行官徐阳在开幕仪式上表示，比华利山庄店是安踏品牌全球化战略的关键一步。未来会通过运动体验推广、品牌跨界联动、公益项目等多项本土化举措，进一步深耕北美市场。

安踏早前于比华利山开设北美旗舰店。 网上图片
安踏早前于比华利山开设北美旗舰店。 网上图片

安踏近年来加速全球化步伐，上月底（1月27日）宣布将斥资15.1亿欧元（约140亿港元）收购德国运动服装品牌Puma近三成股份，成为Puma的最大股东。该公司当时表示此举是推进「单聚焦、多品牌及全球化」战略的重要举措。

安踏上月底斥资15.1亿欧元收购德国运动服装品牌Puma近三成股份，成为Puma的最大股东。
安踏上月底斥资15.1亿欧元收购德国运动服装品牌Puma近三成股份，成为Puma的最大股东。

同一时间，安踏股价亦由1月26日的低位75.2元逐渐回升，周一（2月23日）曾高见86.6元，自低位回升15%。安踏周二（24日）随大市向下，收报84.55元，跌1.74%。

相关文章：安踏斥140亿购近3成Puma股权 较上日收市溢价62% 完成后为最大股东 

 

