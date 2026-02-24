中国贺岁片票房57亿人币跌四成 票价近年最低 猫眼研究院：三四线城市成主力军

猫眼娱乐（1896）旗下猫眼研究院发布《2026 春节档数据洞察》报告，显示2026年中国电影市场春节档期间，总票房为57.52亿元（人民币，下同），较去年贺岁片档期大跌约40%。今年总观影1.2亿人次，其中2月17日大年初一单日票房破12亿元。

放映场次创近年新高

猫眼研究院指，今年春节档期影院放映能力显著提升，总场次超过435万场，创近年新高，期间大年初一至初七的日均场次逾55万场，较去年同期增长15%。至于平均票价降至近年最低水平，其中三、四线城市平均票价按年下降逾6%，研究院认为，有效降低大众观影门槛。

《飞驰人生3》夺票房冠军

数据显示，今年春节档票房冠军由赛车主题的《飞驰人生3》夺得，票房超过29亿元；谍战题材《惊蛰无声》以8.67亿元居第二；漫画改编武侠片《镖人：风起大漠》及合家欢动画《熊出没·年年有熊》，则分别以8.06亿元及7.13亿元排第三及第四。

三四线城市票房占近60%

猫眼研究院又指出，随著农历新年返乡潮带动需求，三、四线城市票房占比近60%，为近6年最高，多数影片三、四线城市票房占比均超过50%，其中动画片《熊出没·年年有熊》在三、四线市场的票房占比更高达65%以上。而在全国影城票房排行榜中，有四家四线城市影城进入前10名。

猫眼娱乐：下沉市场消费力进一步释放

猫眼娱乐市场分析师赖力表示，2026年春节档期头部IP的持续发力，与优质作品的口碑逆袭并存，下沉市场的消费潜力进一步释放，展现出中国电影市场的坚实基础和超强韧性。他表示，希望未来电影市场能够进一步优化提升内容供给、探索多元类型题材、持续挖掘消费潜力，助行业不断发展。