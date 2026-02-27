鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富

大国博弈日趋激烈，全球局势动荡加剧，二战后国际秩序或将面临前所未有的瓦解危机，有「鳄王」之称的桥水基金创办人达里奥（Ray Dalio）早前更发出警告，世界已正式进入其「大周期」理论中的「第六阶段」，亦即一个规则失效、强权即公理的混乱时期，大国之间的冲突将不再受法律约束，而是回归原始的权力博弈。不过，达里奥口中的「六个阶段」是甚么？倘若真的来临，投资者又该如何在动荡中守住财富？

每轮周期或持续75至100年

按照达里奥的世界秩序大循环理论，每一轮全球秩序周期大约持续75至100年，当处于这一轮长周期的末期，也就是他所定义的第五和第六阶段；若以1945年二战结束计，即2020年至2045年将出现新一个周期，换言之，全球目前有机会已陷入一个周期的末段。

达里奥将有关过程拆解为6个阶段，第一阶段是「新秩序开始」，即上一场冲突结束，新强权确立统治地位，重新建立秩序，例如二战结束后，布雷顿森林体系确立了美元核心地位；当体系逐步稳固，来到「资源配置与体系建立」的第二阶段，这时财富与权力将会集中；随之进入第三阶段，即和平的「繁荣期」 ，国家处于巅峰，和平与经济繁荣，技术与文明发展；但繁荣最终因过度消费、高杠杆与债务积累，将走向「泡沫与债务扩张」的第四阶段，金融资本的狂热令资产价格过度偏离账面价值，例如日本泡沫经济、1997年和2008年多次全球金融危机等，都是这一阶段的产物。

随著贫富差距扩大、民粹主义抬头、外部竞争力量崛起，世界进入第五阶段，即「冲突与动荡期」；最终旧规则失效，大国对抗加剧，贸战、金融战、科技战相互叠加，将推动全球进入旧秩序瓦解、新秩序诞生的「第六阶段」。在他看来，如今世界已经进入了这一阶段，规则让位于权力博弈，国家安全将优先于市场效率。

对抗成常态 跨国企业受冲击

达里奥的文章指出，人类曾试图通过国际联盟、联合国等组织规范世界秩序，但当单个国家权力凌驾于整体国家之上，强权统治便难以避免，平等的财富与权力分配几乎无法无斗争实现。在此背景下，国际关系将回归「丛林法则」，大国冲突时不会寻求法律途径，而是通过威胁或战争解决，意味贸易、技术、地缘政治、资本等领域的对抗将成为常态，并可能升级为军事冲突。

参考目前形势，部份对抗形态早有显现，美国早对包括电动车、半导体、钢铁、铝和关键矿产在内的多个战略类别商品实施了301条款关税调整，亦持续加紧对中国等国如AI晶片的先进计算及半导体制造设备实施严格出口管制。随着更多技术战或资本战的出现，意味供应链成本上升，对企业成本和利润率产生冲击，跨境交易或会减少，跨国企业发展将受到较大阻碍。

各国失去互信恐现愚蠢战争

在达里奥看来，目前全球大国博弈正陷入「囚徒困境」，即无法确信对方不会发动攻击，因而被迫采取针锋相对的升级策略。他认为，虽然国家之间的冲突大多数旨在争夺财富和权力，但一旦升级为军事战争，所有维度的冲突都将被极大化。而「赢得」战争的关键是在于不失去核心利益的前提下达成目标，但历史上往往充斥着误判和情绪化决策的「愚蠢战争」。

虽然这些「愚蠢战争」未知是否真的会来临，惟不少网上意见均认同其强权主导的观点，并总结为「强者为所欲为，弱者受苦受难」；但也有声音指其以欧洲为中心的盲点，忽略了近代史上太平天国运动及非洲殖民战争等非欧洲地区的冲突。同时，对于世界许多地方而言，更有指「强权即公理」的时代从未在1945年真正结束，旧秩序只是换了名字，通过制裁与代理人战争继续存在。

金价与比特币走势各走极端

达里奥又提到，历史数据显示战争期间的市场表现高度依赖战场胜算，其中德国股市初期因军事胜利而上涨，最终随着战败归零；而美国股市则在战争需求刺激下走强。那么投资者又该如何在动荡环境中守住财富？达里奥直言，战争时期政府政府为筹集军费，往往会大量发行债务并将其货币化，导致货币贬值与信贷崩溃，投资者应警惕债务资产，黄金将取代美债成为新的无风险资产基准。

事实上，在危机与冲突加剧的环境下，各国多依赖扩张债务与货币宽松支撑经济，最终将推动货币购买力与债务实际价值持续下行，因此单纯持有现金并非稳健选择，反而会长期面临购买力被侵蚀的压力。至于目前市场上普遍最看好的避险资产，亦正是黄金。各国央行亦早于2023年和2024年已增持了超过1,000吨黄金，并在2025年维持了历史高位，表明储备黄金已成为对冲金融分裂的结构性手段。

另一方面，在世界秩序正在崩溃之下，毋须交易对手、不依赖于银行或政府的资产「比特币」亦是备受看好的避险资产之一；此外，还可选择实物资产、能源资产，比特币亦可考虑，最后则是股票。

不过，留意近日美伊局势持续紧张，但金价与比特币价格却各走极端，其中金价经过早前一轮调整后，近日出现反弹，并一度高见5,249美元，距离上月底高位5,599美元，仅相差约6%；相反，比特币持续低迷，近日亦一度跌穿6.3万美元关口，低见62,500美元，距离去年高位12.6万美元，相差足足近五成。