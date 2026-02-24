巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」

巴拿马总统José Raul Mulino下令临时接管长和（001）旗下子公司营运的两座港口，早前该国宪法法院则裁定长和经营运河两端港口的合同违宪。长和对此重申，有关裁决、巴拿马总统颁布之行政法令、撤销巴拿马港口公司之特许经营权，以及强行接管两个货柜码头，属不合法；同时，巴拿马港口公司当地员工据悉已被政府即时通知，转为APM Terminals及MSC地中海船运股份公司员工，而且必须按指示不得再与巴拿马港口公司联络。受消息影响，长和股价半日跌1.9%，报63.05元。

长和表示，有关行动对巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头营运、衞生与安全构成严重风险，又指巴拿马政府此前并无就有关行动知会巴拿马港口公司，亦无与巴拿马港口公司协商，因此巴拿马政府须就其所采取之强行没收行动而引致之一切损害及损失承担责任。

称巴拿马政府强行进入货柜码头

集团表示，于巴拿马时间2月23日，巴拿马政府强行进入由长和附属公司巴拿马港口公司所营运之巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头，并且接管两个货柜码头之行政及营运控制权，同时禁止巴拿马港口公司之代表进入该两个货柜码头。

集团又指，此等强行接管两个货柜码头之行动，是巴拿马政府过去一年以来，针对巴拿马港口公司及其特许经营合约连串行动的最终局面。当日（23日）上午短时间内，巴拿马政府宪报先后刊登了巴拿马最高法院就1997年1月16日第5号法律原于2026年1月29日公布所作之裁决，以及巴拿马总统颁布之行政法令，该法令要求该国在所有相关政府机关之参与下，「占用」巴拿马港口公司之「所有动产」。与此同时，政府代表在未获邀请下抵达两个货柜码头，告知巴拿马港口公司代表特许经营权已不再存在、巴拿马港口公司必须终止营运，并指示公司员工将被调离巴拿马港口公司，员工不得与公司沟通，且必须遵从政府之指示，否则将面临刑事检控。目前巴拿马政府已控制两个货柜码头。

迫使巴拿马港口公司无法营运

基于上述已在宪报公告之文件、官员声明及巴拿马政府强行接管两个货柜码头之行动，长和了解授予巴拿马港口公司以营运巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头之特许经营权，已于2026年2月23日起被迫终止。巴拿马政府此等行动和指示迫使巴拿马港口公司无法继续营运，因此，巴拿马港口公司已于2月23日起被迫终止在巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头之一切运作。

据悉，巴拿马港口公司当地员工已被政府即时通知，转为APM Terminals及MSC地中海船运股份公司员工，而且必须按指示不得再与巴拿马港口公司联络；据业界人士估计，以长和一贯作风，海外业务主要由当地员工管理营运，相信由长和派住当地的员工不多。

巴拿马总统：不意味所有权丧失

彭博报道则指出，José Raúl Mulino周一（23日）在讲话中表示，位于战略要地巴拿马运河的两座港口管理和营运将交由国家海事局「确保港口持续、安全和高效运作」。他又表示，此次接管适用于港口内的可移动设备，「并不意味所有权的最终丧失」，巴拿马将在「接管原因消失时」，将包括起重机在内的财产归还所有者，并支付相应补偿，除非相关设备被出售给新的一方。

另据巴拿马媒体La Prensa报道指出，马士基旗下APM Terminals将在过渡期间营运其中一座港口，而总部位于瑞士的MSC地中海船运股份公司的当地子公司将营运另一座港口，直至通过新的招标程序签署新合同。

长和方面，今年2月中曾表示已依据投资保护条约通知巴拿马政府，并邀请对方磋商解决方案；同时，向有意接管港口的马士基发出通知，警告相关安排将对公司造成损害，并可能引发法律行动，亦提醒第三方勿参与任何不合法行为。

中方坚定维护中国企业正当权益

在北京，外交部发言人林剑回应事件时重申，中方已多次就巴拿马港口问题表明立场。国务院港澳办早前发文指，巴拿马最高法院裁决罔顾事实、背信弃义，严重损害中国香港企业的合法权益，强调中国政府将坚定维护中国企业的正当权益。

巴拿马港口公司亦发声明，指裁决违反相关法律框架及合约批准程序，有违诚信与契约精神，令人不齿。

曾传邀请中远海运加入港口交易

另一方面，上月曾有报道指长和正推进出售旗下港口计划，拟安排让中远海运集团在对华更友好的地区，如非洲的港口拥有更大股权，而意大利亿万富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd.和美国投资公司贝莱德则可能在其他地方拥有更大控制权。

报道引述知情人士表示，中国政府已向中远海运表示会接受这种结构。该人士还表示，美国1月份逮捕并带走委内瑞拉总统马杜罗的行动，也加强了北京对拉丁美洲不确定性增加的担心。不过，长和出售旗下43个港口（包括两个巴拿马运河港口）的交易进展一直缓慢，去年则曾邀请中远海运加入洽购港口的财团，寻求交易获得内地的批准。

