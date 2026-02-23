蚂蚁新春加快AI业务 支付宝「AI付」与蚂蚁阿福App用户双双破亿

蚂蚁集团今日（23日）大年初七披露春节假期实战数据，其中支付宝「AI付」用户数目突破1亿，蚂蚁阿福App的总用户数亦突破1亿大关。



AI原生支付方面，支付宝「AI付」继2月12日支付笔数突破1.2亿笔后，用户数目亦正式超过1亿，成为全球首个支付笔数与用户人数破亿的AI原生支付产品。目前支付宝「AI付」已扩展至各种应用场景，包括为瑞幸咖啡等实体零售商的App及小程序提供人工智能代理，以及支援Rokid的AI智能眼镜和阿里巴巴（9988）面向消费者的AI应用「千问」。

独立AI健康应用方面，数据显示蚂蚁阿福独立App的总用户数目已迅速超过1亿，成为全球第一大健康AI应用程式。在春节假期，阿福App下载量持续飙升，连续多日登上Apple App Store应用程式下载总榜首位，其中新增用户有52%来自三线及以下城市。

印证「有钱花」与「有命花」两大战略

蚂蚁集团CEO韩歆毅接受媒体访问时透露，集团希望以AI守护用户的财富与健康，此愿景被概括为「有钱花」与「有命花」的「两朵花」AI战略。集团提到，2026年春节的实战表现已印证了有关战略加速落实：一侧深耕AI健康，切入数十万亿规模的大健康市场，强化专业服务供应；另一侧打造AI支付，为Agent经济铺设「支付高速公路」，催生全新的商业生态。