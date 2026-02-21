人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企

人形机械人成为今年内地央视春晚热话，包括宇树科技、银河通用、松延动力及魔法原子等企业的人形机械人齐齐登上春晚舞台。当中，港股上市的首程控股（697）被称为「幕后大赢家」，皆因今次亮相春晚的机械人企业中，宇树科技、银河通用、松延动力均为首程控股有份投资的公司。

首程控股周五收报2.35元，升11.9%。过去一年累升近70%。

属松延动力第一大外部投资机构

据内地传媒报道，宇树科技、银河通用、松延动力均为首程控股投资的公司。其中，松延动力在春晚开演前宣布参演，首程控股是其第一大外部投资机构，自2024年领投后持续加码。

为宇树连接销售代理与场景资源

而第三度登上春晚舞台的宇树科技，首程早在2024年开始投资，除了提供了资金支持，还为其连接了销售代理与场景资源。宇树科技现为内地知名度最高的人形机械人初创公司，早前有报道指这间初创公司准备最迟于今年第二季上市。

相关文章：央视春晚变人形机械人竞技场 四大企业各砸1亿元赞助 带货效应惊人「63万元机械人被抢空」

事实上，从事基金管理服务及停车资产经营管理的投资控股公司首程控股（697）早于2023年就开始布局内地机械人行业。该公司于2023年底联合北京国管于发起设立总规模达100亿元机械人专项基金用于扶持中国的机械人企业。

而浏览首程控股在港交所披露易的页面，会发现该公司频繁发出公告，披露对机械人产业的投资。随着全球机械人产业加速商业化落地，该公司近年被市场人士视为机械人板块的黑马，亦有人戏称他已变身为「机械人概念ETF」。

机械人产业投资逾20亿人民币

首程管理层早前透露，集团至今管理基金已在机械人产业上投资逾20亿元人民币，涉及约20间公司。更预告包括宇树科技在内，有4间被投将企业启动上市。

此外，首程积极发展机械人To B代理业务。据内媒早前报道，该公司已签约近100家机器人公司，为被投企业拓展市场提供了成熟的渠道；除了线下门店持续扩张，其直播平台在今年1月正式登场，在抖音号和视频号同步上线，联动宇树科技、松延动力、云深处、微分智飞等多间机器人生态企业，打通机械人产业在消费层面的线上线下销售。

首钢集团在港拥4间上市公司

老股民或会记得，首程控股前称「首长国际」，在2020年6月改成现在名字。首程控股作为首钢集团在港上市公司之一。1992年，首钢集团在香港设立全资子公司首钢控股（香港）有限公司（简称「香港首控」），成为中国第一批「走出去」的大型国有企业。香港首控旗下有4间在港股上市的公司，包括首程控股、首钢资源（639）、首佳科技（103）、环球数码（8271）。

至于首程控股，除了持股约24.9%的大股东首钢集团，主要股东还包括欧力士股份、周大福创建（659）、阳光保险（6963）等。

另外，首程控股周五早上发公告，指发行于2026年到期本金额为1.8亿美元及息率为0.75%的可转换债券，所有未偿还债券已悉数转换为转换股份。于公告日期，无任何已发行但未偿还的债券。该公司已向联交所就债券申请撤销上市。并预期于3月2日营业时间结束时生效。



