咨询业巨头埃森哲下最后通牒 「管理层不用AI将无缘晋升」
更新时间：17:42 2026-02-20 HKT
发布时间：17:42 2026-02-20 HKT
全球咨询业巨头埃森哲（Accenture）据报将员工晋升与使用AI工具直接挂钩。据外媒报道，该公司副总监及高级经理被告知，若想要晋升到管理岗位，必须常态化使用 AI。埃森哲发言人表示，其AI战略要求员工采用最新工具与技术，以最高效地服务客户。
该公司在去年9月已公布重组计划，当时指无法完成AI技能转型的员工将会被裁。公司管理层曾要求所有员工大规模「再培训、再装备」，称在其全球78万名员工当中，已有55万名员工完成了生成式 AI基础技能培训。
据报埃森哲近月先后多间AI公司合作，包括让数万名员工使用OpenAI的ChatGPT Enterprise；为3万名员工培训使用Anthropic Claude 工具；让2000多名员工通过Palantir平台接受AI培训。
