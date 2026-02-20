Anthropic发布新AI模型Claude Sonnet 4.6 幻觉和奉承倾向较低
继半月前推出AI模型Claude Opus 4.6后，人工智能初创企业Anthropic又发布新人工智能模型Claude Sonnet 4.6，旨在以日益复杂的方式更好地操作用户电脑，进一步提升AI工具任务处理效率。
Anthropic指出，Claude Sonnet 4.6能在电脑上执行需要多个步骤的操作，如填写网页表单并在多个浏览器标签页之间协调讯息。
编程方面更可靠 幻觉和奉承倾向较低
Anthropic在博客文章称，该模型在使用电脑方面显然仍落后于最熟练的人类，但进步速度依然令人瞩目。Sonnet 4.6现已成为Claude聊天机器人免费用户和Pro订阅用户的默认选项。Anthropic表示，新模型在编程方面也比前代产品更为可靠，而编程一直是公司的重点领域。
Anthropic公司又称，「Claude Sonnet 4.6 是我们迄今为止功能最强大的 Sonnet 模型。」Sonnet 4.6 在测试版中拥有 100万个代币的上下文窗口。至关重要的是，Anthropic 报告称，Sonnet 4.6 在内部安全测试中表现良好，幻觉和奉承倾向较低。
