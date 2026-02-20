Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic发布新AI模型Claude Sonnet 4.6 幻觉和奉承倾向较低

商业创科
更新时间：11:01 2026-02-20 HKT
发布时间：11:01 2026-02-20 HKT

继半月前推出AI模型Claude Opus 4.6后，人工智能初创企业Anthropic又发布新人工智能模型Claude Sonnet 4.6，旨在以日益复杂的方式更好地操作用户电脑，进一步提升AI工具任务处理效率。

Anthropic指出，Claude Sonnet 4.6能在电脑上执行需要多个步骤的操作，如填写网页表单并在多个浏览器标签页之间协调讯息。

编程方面更可靠 幻觉和奉承倾向较低

Anthropic在博客文章称，该模型在使用电脑方面显然仍落后于最熟练的人类，但进步速度依然令人瞩目。Sonnet 4.6现已成为Claude聊天机器人免费用户和Pro订阅用户的默认选项。Anthropic表示，新模型在编程方面也比前代产品更为可靠，而编程一直是公司的重点领域。

Anthropic公司又称，「Claude Sonnet 4.6 是我们迄今为止功能最强大的 Sonnet 模型。」Sonnet 4.6 在测试版中拥有 100万个代币的上下文窗口。至关重要的是，Anthropic 报告称，Sonnet 4.6 在内部安全测试中表现良好，幻觉和奉承倾向较低。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
21小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
17小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
19小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
19小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
14小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
16小时前