内地新春首日票房近10年低 《飞驰人生3》占榜首 平均票价较去年下调

据内媒《财联社》引述猫眼专业版数据指出，今年新春档期上映首日（17日）票房录12.72亿元（人民币，下同），为近十年来最低，仅高于2017年的8.06亿，并远低于去年同期的18.05亿。虽然后续整体票房如何仍有待观望，但因2025年新春档期电影票房创下95.14亿元中国影史纪录，业界普遍预计今年整体票房将有所回落。

《飞驰人生3》票房暂逾9.8亿居首

截至今日（18日）16时00分，根据灯塔专业版数据显示，2026新春档期总（2月15日至23日）票房达19.6亿，其中《飞驰人生3》票房逾9.8亿居首，《惊蛰无声》票房近3.5亿，暂居第二位。

报道提到，今年有4部新春档假电影已在豆瓣开分，其中由韩寒执导的赛车题材电影《飞驰人生3》获得7.6分；吴京、谢霆锋、李连杰、于适及陈丽君等主演的武侠电影《镖人：风起大漠》获7.5分；王鹤棣、宋茜主演的科幻片《星河入梦》获7分；张艺谋导演的国家安全题材电影《惊蛰无声》则获评6.3分。

部份场次票价低至19.9元

票价方面，淘票票等平台数据显示整体价格不一，其中《飞驰人生3》部份场次低至19.9元，但也有影院的IMAX版票价逾百元。灯塔专业版数据亦显示，今年新春档期电影平均票价49.8元，较去年同期51.3元有明显下调。此外，广东、江苏等多个地区都推出了新春观影补贴措施，还有影城推出双人联票、观影优惠券等活动，以吸引更多人群走进电影院。

专家：优质影片或随口碑爆发

报道引述产业时评人张书乐指出，首日票房表现一般，后续影片需要口碑发酵来刺激，「初一微博热搜上关于领跑影片的评价分化就是一个不错的话题元素，优质影片后续几天随着口碑裂变有可能爆发」。

大麦及猫眼等有份出品《飞驰人生3》

另有业内人士表示，与去年相比，今年新春档期电影质量相对平均，没有「大爆款」，其中由大麦娱乐（1060）、猫眼娱乐（1896）、博纳影业（001330.SZ）、中国电影（600977.SH）、万达电影（002739.SZ）及横店影视（603103.SH）等多家上市公司出品的IP续作《飞驰人生3》，凭借前两部的积累，自预售阶段就强势领跑，并有望延续头部效应。

从排片来看，《飞驰人生3》排片量也遥遥领先，占比约36.8%，排名第二的《惊蛰无声》排片占比21.3%，而《熊猫计划之部落奇遇记》及《星河入梦》排片占比均不足10%。

