Tesla首辆Cybercab正式下线 没有方向盘和踏板

商业创科
更新时间：15:16 2026-02-18 HKT
发布时间：15:16 2026-02-18 HKT

美国电动车生产商Tesla今日（18日）宣布，第一辆无人驾驶车Tesla Cybercab在美国德州奥斯汀超级工厂正式下线。集团行政总裁马斯克亦发文称，「祝贺Tesla团队成功制造出第一辆量产型Cybercab」。

料今年4月量产

事实上，马斯克上月曾在社交媒体上证实，Cybercab将于今年4月量产，原型车亦已在美国阿拉斯加展开冬季测试。据了解，Cybercab是Tesla推出的全自动驾驶（FSD）无人驾驶出租车，没有方向盘和踏板，完全依赖软件运行，不配备任何人工驾驶控制装置。

然而，Cybercab要合法上路仍需跨越重大监管障碍，主因联邦车辆安全标准是基于人工控制系统制定，而Tesla需要获得监管机关的特殊豁免才能满足要求，因此何时能获得完全路权尚未明确。目前Tesla的自动驾驶计程车项目则主要使用2025款Model Y车型，大部份行程仍依赖人类安全监督员。

