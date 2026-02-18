苹果据报加快研发AI眼镜、吊坠及AirPods 最快今年发布

苹果公司日前宣布将于3月4日举行产品发布会后，据彭博引述消息报道，公司正加速开发3款新型可穿戴设备，以转型由AI驱动的硬件。该3款设备分别为智能眼镜、吊坠及一款具有更强大AI功能的AirPods，全部围绕Siri数位助理构建，并依靠人类视觉来执行操作，其中智能眼镜可能会在2027年发布，而AirPods和吊坠可能最早今年或明年发布。受消息影响，苹果周二股价升3.2%，收报263.88美元。

智能眼镜定位更高端

报道指出，上述产品都与苹果iPhone系统相连，并依赖不同功能的摄像头系统。其中AirPods和吊坠的设计定位是更简洁的产品，配备低解析度相机，主要功能是辅助AI运行，而不是用于拍照或录影；相反，智能眼镜定位会更加高端，功能也更加丰富。

库克：感到非常兴奋

报道提到，苹果行政总裁库克在本月初一次全体员工大会上，暗示公司将大力进军AI设备领域，并指苹果正在研发由AI驱动的「全新类别产产品」，对此感到「非常兴奋」。他又补充，公司正在投资新技术，「世界变化很快」​。

主打高质量及相机技术

针对智能眼镜而言，将配备一个能够拍摄照片和影片的高解析度相机，并计划最快于12月开始量产，并于2027年正式对外发售。与Meta目前大多数产品一样，这款眼镜不会配备显示器，其互动介面将依靠扬声器、麦克风和摄影机，用户可以使用其拨打电话、访问Siri、根据周围环境执行操作、播放音乐和拍照，而苹果的目标是在质量和相机技术两个关键领域打造这款产品的差异化优势。

吊坠如智能手机「常开」镜头

吊坠方面，本质上可作为智能手机的「常开」镜头，同时内建麦克风用于Siri语音输入，一些苹果员工更称之为手机的「眼睛和耳朵」。与Humane AI Pin不同的是，苹果这款装置没有投影机或显示系统，其设计也严重依赖iPhone进行处理，虽然配备了专用晶片，但运算能力更接近AirPods，而非Apple Watch。

该产品的一个争议点在于是否要内建扬声器，让用户能够直接与设备进行对话，意味可以将iPhone放在口袋或包包，不必戴AirPods。苹果则正努力让用户能够以两种主要方式佩戴AirTag大小的吊坠，一种是夹在衣服上，另一种是作为项链的吊坠。

另一美媒《The Information》早前曾报道该项目仍处于早期阶段，仍有可能被取消，但如果苹果最终决定推进该设备，最早可能在明年发布，其他产品的计划也尚未确定。

AirPods最早于今年推出

此外，苹果计划最早于今年推出新的AirPods，但其实这款产品已经研发了一段时间。公司一直在稳步为这款产品添加AI功能，包括去年推出的全新即时翻译模式。

除了穿戴式设备，苹果还在开发一系列面向家庭的AI设备，该系列产品包括一款基于即将推出的Siri升级版打造的智慧显示屏，以及一款配备更大萤幕和机械手臂的后续版本。此外，苹果还在研发升级版HomePod扬声器和一款用于家庭安防和自动化的紧凑型室内感测器。

