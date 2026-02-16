百本医护力拓新业务 包括社区药房及牙科 料雇佣服务增长快一些

经营医护人手，以及家居护理服务的百本医护（2293）去年积极开拓3个新业务，包括社区药房、牙科和雇佣服务。百本医护主席奚晓珠表示，公司希望提供一站式服务，认为旧有业务很稳定，预计雇佣服务处于起步阶段，增长能够快一些，又提及在疫后和现时本地经济较弱下，去年度公司的医护培训按年录得两位数的增长。

雇佣放假时 可提供人手作取替

她表示，自疫情爆发至今，公司的医护培训业务表现好，因为疫情关系及现时的经济较差，医疗有确实的需求和较为稳定，又透露部分护士或医护人员亦会报读，以增值自己或借此转部门，另公司的医护培训业务最大的竞争者为政府。

雇佣服务方面，她表示公司会提供护理课程予雇主，让其雇佣学习，以提高卫生水平，以及了解香港对卫生的标准，而非家中有长者或病人才需要懂得这些护理知识，此与坊间的雇佣介绍中心有区别。现时该业务的发展情况良好，亦有客人同时采用公司的家居护理和雇佣服务，另当雇佣放假时，公司可提供医护人手或家务助理作取替。不过，由于该业务是一次性收入，加上要投资于广告，以及赠送课程予雇主，目前毛利未必很高。

料第4季起推社区药房计划

政府预计今年第4季起推行社区药房计划，而「社区药房计划」投标已于本月初截止，中标者可为合资格患者配发指定药物、提供药物咨询等。她相信公司中标的机会大，因为有知名度、储存药物的空间大，以及有提供西医、中医等诊症服务。她提及社区药房的利润是薄，因为药物收费的利润薄，亦需要聘请药剂师，故需要建立体量。

前海关关长邓以海自去年8月起，出任该公司的独立非执行董事。她表示，邓以海的「人面广」，担任很多公司的独立非执董，可以在公司业务层面帮手「牵线」。另一边厢，该公司去年度动用闲置现金结余约4217万元收购SPDR金ETF，而每盎司现货金价上周五收报5042.04美元，以该价位计，年初至今累升16.7%。她表示，由于全球经济波动，公司暂时会继续持有SPDR金ETF，增持则为未知之数。