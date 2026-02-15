Meta智能眼镜传增人脸辨识 涉隐私风险 「美政治动荡或是好时机」

Facebook于5年前关闭了其用于在社交网路照片中标记人物的人脸辨识系统后，据报Meta最快今年会为其智能眼镜如与Ray-Ban或Oakley合作款式，导入人脸辨识功能，让智能眼镜用户透过摄影镜头与AI助理，以识别人物并取得相关资讯。

内部代号为「Name Tag」

据《纽约时报》引述4位知情人士指出，有关人脸辨识功能的内部代号为「Name Tag」，但计划仍有可能调整。报道引述了内部文件提到，公司从去年初已开始商议如何推出这项存在「安全与隐私风险」 的功能，并指美国政治动荡为发布该功能提供了「好时机」。

民间社会团体或专注其他问题

根据一份来自负责包括智能眼镜等硬件业务的Meta Reality Labs文件显示，「我们将在一个充满变数的政治环境中推出该功能，届时许多我们预期会攻击我们的民间社会团体，会将资源集中在其他（更紧迫的）问题上」。

实际运作料仅显示连结好友

不过，为了降低新功能的争议，Meta目前仍在评估实际运作的方式，据报该功能不会是「无差别的全球搜寻」，而是只会识别用户在Meta旗下应用程式如Facebook、Instagram上已经建立连结的好友，或者是选择公开Instagram帐号资讯的用户身分。

5年前曾因强烈抗议关闭系统

值得留意的是，Meta早于2021年已考虑为第一代Ray-Ban智能眼镜加入人脸辨识，但面对各界对隐私外泄的强烈抗议后，最终宣布关闭Facebook主要用于照片自动标记的人脸辨识系统。不过，随着特朗普政府与大型科技企业关系密切，同时Meta的智能眼镜也意外大增，该公司又重新投入这项努力。

此外，Meta于2024年以「防诈工具」名义让该技术悄悄回归Instagram与Facebook，并于2025年进一步扩展至美国以外地区，包括英国、欧洲与韩国。

