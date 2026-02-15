Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta智能眼镜传增人脸辨识 涉隐私风险 「美政治动荡或是好时机」

商业创科
更新时间：09:54 2026-02-15 HKT
发布时间：09:54 2026-02-15 HKT

Facebook于5年前关闭了其用于在社交网路照片中标记人物的人脸辨识系统后，据报Meta最快今年会为其智能眼镜如与Ray-Ban或Oakley合作款式，导入人脸辨识功能，让智能眼镜用户透过摄影镜头与AI助理，以识别人物并取得相关资讯。

内部代号为「Name Tag」

据《纽约时报》引述4位知情人士指出，有关人脸辨识功能的内部代号为「Name Tag」，但计划仍有可能调整。报道引述了内部文件提到，公司从去年初已开始商议如何推出这项存在「安全与隐私风险」 的功能，并指美国政治动荡为发布该功能提供了「好时机」。

民间社会团体或专注其他问题

根据一份来自负责包括智能眼镜等硬件业务的Meta Reality Labs文件显示，「我们将在一个充满变数的政治环境中推出该功能，届时许多我们预期会攻击我们的民间社会团体，会将资源集中在其他（更紧迫的）问题上」。

实际运作料仅显示连结好友

不过，为了降低新功能的争议，Meta目前仍在评估实际运作的方式，据报该功能不会是「无差别的全球搜寻」，而是只会识别用户在Meta旗下应用程式如Facebook、Instagram上已经建立连结的好友，或者是选择公开Instagram帐号资讯的用户身分。

5年前曾因强烈抗议关闭系统

值得留意的是，Meta早于2021年已考虑为第一代Ray-Ban智能眼镜加入人脸辨识，但面对各界对隐私外泄的强烈抗议后，最终宣布关闭Facebook主要用于照片自动标记的人脸辨识系统。不过，随着特朗普政府与大型科技企业关系密切，同时Meta的智能眼镜也意外大增，该公司又重新投入这项努力。

此外，Meta于2024年以「防诈工具」名义让该技术悄悄回归Instagram与Facebook，并于2025年进一步扩展至美国以外地区，包括英国、欧洲与韩国。

相关文章：Meta据报洽AI智能眼镜产能翻一番 提高至2000万副或以上

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
20小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
12小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
15小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
2小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
15小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
22小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
14小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
5小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
18小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
2026-02-14 11:15 HKT