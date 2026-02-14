Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX据报考虑双重股权结构 强化马斯克控制权

商业创科
更新时间：10:30 2026-02-14 HKT
发布时间：10:30 2026-02-14 HKT

据彭博引述知情人士报道，全球首富马斯克旗下SpaceX，正考虑在今年筹划进行的首次公开招股（IPO）中采用双重股权结构。双重股权结构将为部分股东提供拥有额外投票权的股票，让其得以主导公司决策。这将让马斯克这样的内部人士即使持有少数股权，也能维持对公司的控制权。

知情人士称，SpaceX亦在增加董事会成员，以协助推进IPO，推动马斯克在核心火箭和卫星业务之外拓展太空业务。

SpaceX拟于今年较后时间进行IPO，规模或高达500亿美元，以便为太空人工智能(AI)数据中心和月球工厂提供资金。SpaceX近期已收购马斯克旗下的xAI，核心业务扩展至AI。

双重股权结构在Meta Platforms以及Google母公司Alphabet等美国科技公司中较为常见。这一结构通常被视为有助于创始人聚焦长期愿景。这种结构通常赋予创始人和内部人士所持股份每股10票甚至20票的投票权，而普通股通常只有1票。批评人士认为这削弱了对这类人的问责。

若采用赋予马斯克超级投票权股份的双重结构，他将建立起一道防线，以防维权股东在违背其意愿的情况下推动公司变革。
 

