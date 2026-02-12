巴拿马港口｜长和启动国际保障机制 要求当局磋商 斥马士基接管构成损害

长和（001）宣布，已根据投资保护条约，就巴拿马港口争议事项通知巴拿马，并邀请该国进行磋商，持续积极寻求解决方案。长和亦向愿意接管长和两个港口的马士基发出通知，有关举动将对长和造成损害，并引发法律行动；亦告诫第三方切勿就两个货柜码头的营运，串通参与任何不合法的行动。据悉若当局强行接管两个港口，最终会迫使整个码头停运。

续诉诸国内及国际法律程序

长和表示，根据投资保护条约发出争议通知，乃基于巴拿马采取的连串行动，其中包括巴拿马最高法院宣告，长和的巴拿马港口公司特许经营权违宪的决定。长和续指，除了巴拿马港口公司早前根据特许经营合约展开仲裁程序之外，长和并将继续咨询法律顾问，研究所有可行途径，包括就此事宜对巴拿马及其代理人，以及与其串通的第三方，进一步诉诸国内及国际法律程序。

对于港口营运情况，长和指出，巴拿马政府至今仍未就长和旗下巴拿马港口公司于巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港的营运，提供任何保证或清晰说明，并持续迫使强制停止或接管营运的行动，造成进一步干扰及损害。

该集团指，一旦于裁决正式发布后，巴拿马港口公司的特许经营权被迫终止，其即时后果是无法营运巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港货柜码头。长和指，现阶段两个港口能否继续营运，完全取决于巴拿马最高法院和巴拿马政府的行动，而此等行动显然完全不在长和、和记港口及巴拿马港口公司的控制范围之内。

另一方面，巴拿马海事管理局曾表示依赖马士基旗下APM Terminals成为长和两个港口的临时管理人，而马士亦表态愿意接管。长和指出，在任何时期、以任何方式接管两个港口，将对长和、和记港口及巴拿马港口公司造成损害，并引发对APM Terminals或有份参与的联属公司的法律行动。

长和重申，一如既往继续全力确保巴拿马港口公司采取一切合理可行措施，保障参与营运的员工，避免干扰港口运作，维护客户及供应商的利益，维持巴拿马运河的船舶及货物流通，惟须先得巴拿马最高法院和巴拿马政府的允许。

消息：倘被接管亦无法运作

据悉，长和这次发稿有向巴拿马政府及马士基等作警告的意味，消息人士指，巴拿马两个港口设施内的系统，一旦马士基旗下APM Terminals强行接管，根本未必能够接驳这些系统，就算码头最终被接管，日后也无法运作，会被迫停运。