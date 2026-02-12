马斯克宣布xAI重组及员工离职 称「快速增长所必需」

马斯克早前宣布旗下AI初创公司xAI与其火箭和卫星业务公司SpaceX合并后，传出xAI两名联合创始人退出公司，最新马斯克则在周三的公司全体员工大会上，证实公司重组及涉及一些员工离职，并表示这是xAI快速增长所必需。

据《华尔街日报》指出，马斯克在员工大会上表示，随着公司规模扩大，自然会进行重组，并会在这个规模上更有效率。他又指，离职的员工更适合xAI发展的早期阶段。

新架构分为4个主要团队

马斯克在会上亦公布了xAI的新组织架构，将公司分为4个主要团队，其中一个专注于其AI聊天机器人Grok、一个致力于专门用于编程的AI模型、第三个团队负责图像生成模型，第四个团队则在推进一个名为Macrohard的项目，旨在用AI模拟软件产品。他表示，随著时间推移，Macrohard项目可能会成为最重要项目，因为谈论的是模拟整个人类公司。

图像生成等领先竞争对手

马斯克又指，尽管xAI的成立时间比其他AI实验室晚了几年、甚至几十年，但在图像和影片生成、基于语音的AI和预测等领域，已经领先于竞争对手。另有员工在一段影片中亦提到，用户现在每天使用影片生成和编辑工具Imagine创建近5,000万个影片。

此外，xAI的X应用现在月均用户6亿，并且有超过10亿用户安装了该应用。公司亦计划在未来几个月推出一款独立的X Chat应用，以及一项新的X Money功能。

另一方面，xAI两位联合创始人Jimmy Ba和吴宇怀在X上发帖证实，他们也在离职人员之列，其中Jimmy Ba表示「很感激能在创业之初帮助联合创立公司」，吴宇怀则表示「是时候开启我的下一篇章了」。

