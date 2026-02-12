Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里传大胆加码淘宝闪购 3年没亏损负担 力争市占率超越美团

商业创科
更新时间：14:35 2026-02-12
发布时间：14:35 2026-02-12

据内媒引述消息报道，阿里巴巴（9988）核心管理层今年初在内部会议上鼓励团队要继续大胆做淘宝闪购，并称3年内不要有亏损负担；同时，淘宝闪购在2026年全年投入力度会超过前一年，重点是即时零售。该股今早曾跌逾2%，低见156.1元；暂报158元，跌1.3%。

餐饮外送业务要有节制

报道指出，阿里内部会议中明确了淘宝闪购的几个重点，当中包括餐饮外送业务要有节制、更有目的，重点是做30元（人民币下同）以上的高客单价订单，以及多维度提升配送的精细营运。

即时零售第一优先是建仓

即时零售方面，需要一个找细分的品类重点做，优先做速度要求超过传统电商能力、年销售额100亿元以上的生意，例如医药、酒饮、生鲜等，而2026年即时零售的第一优先级是建仓。

到店业务探索各种场景

至于到店业务目前规模尚小，阿里管理阶层的态度是2026年继续要做，探索同城、旅游等各种场景对到店业务的带动。

据悉，淘宝闪购原本计划3月中旬发动首场进攻，待春节全面复工后推进，夏季再发起大战，力争2026年市占率超越美团（3690）。不过，当前的春节AI助理大战，让这项计划提前落地，淘宝闪购的反攻亦提前开始。

