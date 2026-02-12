Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福布斯香港富豪榜｜港股带挈50大身家升22% 李嘉诚蝉联首富 郑家纯保三甲

商业创科
更新时间：17:05 2026-02-12 HKT
发布时间：17:05 2026-02-12 HKT

福布斯公布2026年香港50大富豪排行榜，长和系创办人李嘉诚以451亿美元（约3,525亿港元）的总资产蝉联首富，紧随其后是恒地（012）的联席主席李家杰、李家诚及其家族。新世界（017）郑家纯及家族排名第3位。

福布斯指，受惠去年港股造好及楼市复苏，2026年福布斯香港50位富豪榜上的富豪总资产跃升22%，从去年的3,010亿美元（约2.35万亿港元）增至创纪录的3,660亿美元（约2.86万亿港元）。

去年恒指大升28%，头十位的富豪大多因上市公司股价水涨船高而身家上升。长和（001）资深顾问李嘉诚继续首富的头衔，福布斯估计今年他增加了78亿美元的财富，是增长总额最高者，至451亿美元（约3,525亿港元），增幅约21%，长和股价过去一年则升约60%。

福布斯香港富豪榜首十位名单：

恒地李家杰、李家诚接替上榜

富豪榜第2至第4位与去年维持不变。恒地创办人李兆基去年3月辞世，两位儿子李家杰、李家诚接替上榜，估计他们和家族成员拥有349亿美元净资产（约2,727亿港元），较去年大增57亿元或19.5%，而恒地股价同期升约50%。

新世界的郑氏家族的财富估计增加了66亿美元或34%，达到261亿美元（约2,040亿港元）。新世界过去一年股价大升近150%、周大福（1929）亦大升约94%。李锦记集团的李氏兄妹身家176亿美元（约1,375亿港元）继续排名第4位。

至于第5位是新地（016）主要股东「郭老太」邝肖卿，排名跃升1位，身家175亿美元（约1,367亿港元）增加46%。九仓（004）前主席吴光正排名升至第6位，身家149亿美元（约1,164亿港元）。

「大刘」刘銮雄排名下跌两位

华置（127）创办人刘銮雄的排名由去年第5位跌至第7位，身家则由去年136亿美元增加5%至143亿美元（约1,117亿港元）；华置股价同期年仅升近7%。银娱（027）主席吕耀东家族，身家127亿美元（约992亿港元）增加35%，排名第9位。第13位为旭日国际集团主席蔡志明，其公司没有在港股上市，业务在过去一年不断扩展，被评估身家保持在约80亿美元（约625亿港元）。

AI热潮持续 阿里腾讯舵手受惠

受惠人工智能发展，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信继续排名第8位，身家由去年108亿美元增至142亿美元（约1,110亿港元），增加约31%。阿里过去一年股价则升40%。至于另一科技巨头腾讯（700），其有「打工皇帝」之称的总裁刘炽平则以40亿美元（约313亿港元）排名第27位，去年其身家估计为28.5亿美元，一年间增加40%。腾讯同期股价升约20%。

点击睇其他上榜富豪：

私募巨头庄佳诚首入十大

另外榜上还有其他人物值得注意，包括首次打入十大富豪的私募巨头EQT集团亚洲主席庄佳诚（Jean Salata），身家料达95亿美元（约742亿港元）。中电（002）主席米高嘉道理则排第14位，身家76亿美元（约594亿港元）。

资产增幅最高则是怡和（Jardine Matheson Holdings）大股东的凯瑟克（Keswick）家族，估计有46亿美元（约359亿港元），较去年24.5亿美元大升87%，排名由去年第34位跃升至第22位。福布斯指凯瑟克家族第五代家族传人Ben Keswick因策划一系列并购交易而令家族资产上涨，包括将其豪华酒店连锁品牌文华东方国际私有化。

第21位的Sohmen-Pao家族是今年新上榜的名字，拥有57亿美元（约445亿港元）的财富，他们是于去年10月以86岁高龄去世、「船王」包玉刚大女婿苏海文（Helmut Sohmen）的继承人，去年其排名第17位。

维港投资周凯旋排名回升

维港投资（Horizons Ventures）联合创始人周凯旋（Solina Chau），排名由去年的第42位回升至33位，估计其资产有27亿美元（约211亿港元），较去年的19.5亿美元上升38%。

另外，排第50位的黄子欣今年重返50大富豪榜，拥16亿美元身家（约125亿港元），他是教育玩具制造商伟易达（303）主席。随著美国关税忧虑缓解，公司股价过去一年升约15%。

福布斯香港50大富豪榜完整名单

排名 姓名 身家 (亿美元) 产业领域
1 李嘉诚 451 多元化经营
2 李家杰、李家诚及家族 349 房地产
3 郑家纯家族 261 多元化经营
4 李锦记集团李氏兄妹 176 食品与饮料
5 邝肖卿 175 房地产
6 吴光正 149 房地产
7 刘銮雄 143 房地产
8 蔡崇信 142 科技
9 吕耀东及家族 127 博彩与酒店
10 庄佳诚 (Jean Salata) 95 金融与投资
11 罗家宝 94 房地产
12 杨建文、林惠英夫妇 85 制造业
13 蔡志明 80 房地产
14 米高‧嘉道理 76 能源
15 董建华和董建成及家族 75 物流运输
16 郭基俊和郭基浩 69 房地产
17 李泽楷 68 金融与投资
18 Horst Julius Pudwill 61 制造业
19 郭炳江及郭基𪸩 58.5 房地产
20 郭炳联、郭颢澧、郭基泓 58 房地产
21 Sohmen-Pao家族 57 物流运输
22 凯瑟克家族 (Keswick family) 46 多元化经营
23 何超琼 45 博彩与酒店
24 李德义 42 房地产
25 陈谭庆芬 41 房地产
26 李运强 40.5 制造业
27 刘炽平 40 科技
28 麦高利 (Ronald McAulay) 39 能源
29 曹其峰家族 32 时装与零售
30 卓军 29 制造业
31 方文雄家族 28 房地产
32 哈利‧般哥 (Harindarpal Banga) 27.5 金融与投资
33 周凯旋 27 金融与投资
34 邓耀 26.5 时装与零售
35 罗乐风家族 26 时装与零售
36 柯为湘 25 房地产
37 詹康信家族 (Jim Thompson) 24 物流运输
38 邢李㷧 23.5 时装与零售
39 廖汤慧霭 23 房地产
40 梁绍鸿 22.5 房地产
41 黄敏利 22.3 制造业
42 胡应湘 22.2 房地产
43 杨秋梅 22 科技
44 梁安琪 21.5 房地产
45 冯国经、冯国纶兄弟 21 物流运输
46 罗伯特‧米勒(Robert Miller) 20 时装与零售
47 邱达强 19 能源
48 周胜馥 18 物流运输
49 吴继伟家族 17.5 房地产
50 黄子欣 16 制造业

