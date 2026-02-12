福布斯香港富豪榜｜港股带挈50大身家升22% 李嘉诚蝉联首富 郑家纯保三甲

福布斯公布2026年香港50大富豪排行榜，长和系创办人李嘉诚以451亿美元（约3,525亿港元）的总资产蝉联首富，紧随其后是恒地（012）的联席主席李家杰、李家诚及其家族。新世界（017）郑家纯及家族排名第3位。

福布斯指，受惠去年港股造好及楼市复苏，2026年福布斯香港50位富豪榜上的富豪总资产跃升22%，从去年的3,010亿美元（约2.35万亿港元）增至创纪录的3,660亿美元（约2.86万亿港元）。

去年恒指大升28%，头十位的富豪大多因上市公司股价水涨船高而身家上升。长和（001）资深顾问李嘉诚继续首富的头衔，福布斯估计今年他增加了78亿美元的财富，是增长总额最高者，至451亿美元（约3,525亿港元），增幅约21%，长和股价过去一年则升约60%。

福布斯香港富豪榜首十位名单：

恒地李家杰、李家诚接替上榜

富豪榜第2至第4位与去年维持不变。恒地创办人李兆基去年3月辞世，两位儿子李家杰、李家诚接替上榜，估计他们和家族成员拥有349亿美元净资产（约2,727亿港元），较去年大增57亿元或19.5%，而恒地股价同期升约50%。

新世界的郑氏家族的财富估计增加了66亿美元或34%，达到261亿美元（约2,040亿港元）。新世界过去一年股价大升近150%、周大福（1929）亦大升约94%。李锦记集团的李氏兄妹身家176亿美元（约1,375亿港元）继续排名第4位。

至于第5位是新地（016）主要股东「郭老太」邝肖卿，排名跃升1位，身家175亿美元（约1,367亿港元）增加46%。九仓（004）前主席吴光正排名升至第6位，身家149亿美元（约1,164亿港元）。

「大刘」刘銮雄排名下跌两位

华置（127）创办人刘銮雄的排名由去年第5位跌至第7位，身家则由去年136亿美元增加5%至143亿美元（约1,117亿港元）；华置股价同期年仅升近7%。银娱（027）主席吕耀东家族，身家127亿美元（约992亿港元）增加35%，排名第9位。第13位为旭日国际集团主席蔡志明，其公司没有在港股上市，业务在过去一年不断扩展，被评估身家保持在约80亿美元（约625亿港元）。

AI热潮持续 阿里腾讯舵手受惠

受惠人工智能发展，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信继续排名第8位，身家由去年108亿美元增至142亿美元（约1,110亿港元），增加约31%。阿里过去一年股价则升40%。至于另一科技巨头腾讯（700），其有「打工皇帝」之称的总裁刘炽平则以40亿美元（约313亿港元）排名第27位，去年其身家估计为28.5亿美元，一年间增加40%。腾讯同期股价升约20%。

私募巨头庄佳诚首入十大

另外榜上还有其他人物值得注意，包括首次打入十大富豪的私募巨头EQT集团亚洲主席庄佳诚（Jean Salata），身家料达95亿美元（约742亿港元）。中电（002）主席米高嘉道理则排第14位，身家76亿美元（约594亿港元）。

资产增幅最高则是怡和（Jardine Matheson Holdings）大股东的凯瑟克（Keswick）家族，估计有46亿美元（约359亿港元），较去年24.5亿美元大升87%，排名由去年第34位跃升至第22位。福布斯指凯瑟克家族第五代家族传人Ben Keswick因策划一系列并购交易而令家族资产上涨，包括将其豪华酒店连锁品牌文华东方国际私有化。

第21位的Sohmen-Pao家族是今年新上榜的名字，拥有57亿美元（约445亿港元）的财富，他们是于去年10月以86岁高龄去世、「船王」包玉刚大女婿苏海文（Helmut Sohmen）的继承人，去年其排名第17位。

维港投资周凯旋排名回升

维港投资（Horizons Ventures）联合创始人周凯旋（Solina Chau），排名由去年的第42位回升至33位，估计其资产有27亿美元（约211亿港元），较去年的19.5亿美元上升38%。

另外，排第50位的黄子欣今年重返50大富豪榜，拥16亿美元身家（约125亿港元），他是教育玩具制造商伟易达（303）主席。随著美国关税忧虑缓解，公司股价过去一年升约15%。

