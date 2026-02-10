暗网变「欺诈超级市场」 电邮及银行帐户均有售 催生更多业余骗徒

美国分析平台和技术解决方案商LexisNexis® Risk Solutions发表最新报告《欺诈商品化：解构暗网生态》指出，暗网助长犯罪规模化，令任何具备资讯技能的人士都能轻易获取欺诈所需的知识与工具，大大降低欺诈门槛，对个人及企业构成风险；同时，尽管监管机构不断查封暗网上的非法市场，但新的平台仍迅速出现，以满足地下犯罪持续不减的需求。

血流与微肌肉检测防线仍难破

目前最新AI深伪侦测技术能分析血流变化与微肌肉运动，并已被银行及金融机构广泛采用，成为诈骗者难以突破的重大障碍，甚至有用户直言「根本无法绕过」；不过，部分论坛正讨论如何以各种方式尝试绕过检测机制，例如使用乳胶面具等试图规避检查的手段。

另一方面，多个市场仍贩售已建立的电子邮件帐户、可通过基本防诈检测的装置，以及「诈骗即用型」银行帐户，当中配备登入资料与预先完成的身分验证的帐户。

LexisNexis Risk Solutions全球欺诈及身分识别主管 Kimberly Sutherland指出，研究显示暗网已成为欺诈超级市场，为不法分子更易取得进行各种犯罪活动所需的知识与工具，使其能申请银行帐户、透支与信贷，开设零售帐户并进行交易。更令人忧心的是，许多相关服务附带教学影片，指导新手骗徒操作步骤，逐步在全球催生出「业余骗徒」组成的地下产业链。

退场骗局频繁 犯罪活动正外移

不过，研究发现暗网绝非罪犯的「避风港」。现时「退场骗局」（exit scams）在暗网市场愈趋频繁，即市场的管理员会突然停止所有交易，并携走用户资金，促使部分市场开始采取措施以彰显其「可信度」，例如公开谴责恶意行为、封禁用户，以及禁止销售已被证实对买家毫法价值的商品。

报告又提到，这种不稳定性正促使犯罪活动外移，一些更易接触、操作门槛更低的替代型市场开始在主流社交平台上出现，并贩售与暗网类似的非法产品与服务。

