域塔与优合签合作协议 首年采购目标额10亿

商业创科
更新时间：10:29 2026-02-10 HKT
发布时间：10:29 2026-02-10 HKT

域塔物流科技（RITR）宣布，与中国综合性食品供应链服务商优合集团正式签署为期3年的《战略合作框架协议》，双方将建立长期、排他性的战略合作伙伴关系，融合各自在全球供应链管理、物流科技、数位化通关及境内分销网路方面优势，共同打造一个高效、透明、安全且具备强大金融赋能功能的全球食品供应链平台。

境外冷冻肉类采购独家代理

根据协议，优合集团指定域塔为其在境外冷冻肉类采购领域的独家代理，其相关采购需求将通过域塔集团作为唯一窗口执行。双方设定了首年度通过域塔集团执行的采购目标额为10亿元人民币，并计划在未来3年内，将域塔集团发展成为优合集团的全球核心采购平台。

域塔主席兼行政总裁陈建中表示，此次合作不仅是业务的结合，更是科技、数据与金融的深度融合，将充分发挥自身在国际采购执行、跨境物流资产运营及区块链驱动的供应链金融架构方面的优势，与优合集团强大的境内网路和数位化能力相结合。

优合集团联席董事长兼CIO丁军亦表示，此次合作将增强集团在全球源头采购的稳定性、效率与成本控制能力，并已在欧洲、南美、北美、非洲等地设立33家子公司及办事处，覆盖全球输华准入工厂，以及在中国所有肉类进口海运口岸实现100%布局，服务国内近2,000家下游大贸易商，市场覆盖率超过60%。

