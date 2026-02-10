万维数字家办获批4号及9号牌 可提供传统及数码资产管理服务

万方家族办公室旗下万维数字家族办公室宣布，已获证监会批出第4类（就证券提供意见）以及第9类（提供资产管理）牌照。获得此两项牌照意味万维数字家办将可提供包含传统资产及数码资产的受监管投资组合管理服务。

万维数字家办负责人兼万方家族办公室副行政总裁曹伟超表示，将以尽职尽责的方针进行数码资产的投资管理。

拟进一步深化在港业务范畴

最新获发的牌照将进一步深化万维数字家办于香港的业务范畴，让其能够同时就客户的证券及数码资产组合提供专业意见。

万维数字家办的客户现时可以透过其全权委托帐户将数码资产纳入至原有投资组合当中，而其数码资产仍将持有于安全的平台或托管机构。资产组合将按照机构投资级别标准进行构建、风险管理及调整。

万方家族办公室首席行政总裁关志敏指出，相关牌照将促进银行、托管人和虚拟资产交易平台间的营运和协调越趋成熟，并为未来建立更具韧性的数码资产生态系统奠定基础。