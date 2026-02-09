Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蚂蚁旗下Antom支援香港小鹏汽车充电支付 将扩展海外市场

商业创科
更新时间：22:13 2026-02-09 HKT
发布时间：22:13 2026-02-09 HKT

蚂蚁集团旗下数字支付平台Antom与小鹏汽车（9868）合作的充电支付服务，已于2月9日在香港正式推出。香港小鹏车主即日起可透过XPENG APP，于全港超过1,600个合作充电桩使用AlipayHK完成扫码支付，信用卡等支付方式将于短期内陆续接入。

第一阶段聚焦亚太区 2026年扩至星马泰

双方合作首阶段聚焦亚太区，计划年内将服务扩展至新加坡、泰国、马来西亚及印度尼西亚市场，并接入当地主流电子钱包，包括TrueMoney、Touch'n Go eWallet及DANA等支付工具。

Antom与小鹏汽车于2025年下半年签订全球支付合作协议，成为小鹏充电业务的首个全球支付合作伙伴。此次合作中，Antom为小鹏提供了专为新能源汽车行业设计的支付解决方案，整合充电场景的查找、启停与支付流程。

小鹏充电网络覆盖全港逾30%公共充电桩

在香港，小鹏汽车已与本地充电运营商基石科技及香港电动能源达成合作，相关充电网络覆盖全港逾30%公共充电桩。目前XPENG APP已完成与基石科技充电站的系统对接。

Antom表示，此次与小鹏汽车的合作，标志著蚂蚁集团在汽车出行领域的跨境支付解决方案进入规模化落地阶段。根据协议，双方未来还将探索充电场景以外的其他合作领域。

