牛市未完 港股有力再创新高｜曾渊沧

今年1月29日，恒生指数升上28000点之后，马上向下调整，这是符合慢牛走势，即进三步、退两步。基本上，牛市仍未结束，28000点不该是见顶之点，调整结束后恒指有条件再创新高，调整幅度越大，将来回升的幅度也越大。整体而言，市场仍有不少值得憧憬的条件，这包括美国联储局减息、中国人民银行减息兼降准、中央财政支出增加、企业盈利增长……这些利好条件一定足以让股市再创新高。

沃什料仅表面「鹰派」

今天先谈美国联储局减息，特朗普已经正式提名沃什为下一任的联储局主席，有趣的是特朗普的提名公布后，黄金与白银的价格大跌，股市也受到影响而跌，原来，市场认为沃什是属于「鹰派」人物，所谓「鹰派」即不喜欢随意减息。

原本，市场认为特朗普一定会提名一位绝对听话，未上任已经公开表示会大幅减息的人当联储局主席，岂知竟是一位在过去言论偏向「鹰派」的沃什获得提名。市场的期望出现落差，于是美元汇率上升，而正在狂炒的黄金、白银价格狂泻，影响了股市，而且影响力至今未消失，很可能要等到沃什正式上任后，我们才知道他是否「鹰派」。

对特朗普来说，他是急着要减息，因减息能推动经济繁荣，有利于共和党在今年11月国会中期选举的选情，特朗普甚至出动司法部去调查现任联储局主席鲍威尔有没有在不久前的联储局维修中犯了法。人人都认为这是在向鲍威尔施压的行为，结果，最近一次的联储局议息，没有减息，鲍威尔没有因为司法部的行动而改变他的决定。但是，特朗普也不会因为自己急着要减息，而找一名只懂奉承的「阿猫阿狗」当联储局主席。

特朗普的提名需要得到参议院的批准，参议院不可能批准一名没有个性、不会维护联储局独立运作精神的人当主席。而且，如果联储局主席是一名唯命是从、只懂得减息的人，那么，美元的国际地位将迅速崩溃，全世界会抛售美国国债，美国政府的赤字如何填补？

因此，特朗普是需要找一名至少表面上看起来像「鹰派」的人当主席，而实际上，这个人很肯定也早就与特朗普有了默契，表面「鹰派」，但是上任后会连续减息。

特朗普当总统对中国有利

除了要等待沃什上任，在今年5月鲍威尔任满之前，联储局也是有减息的条件，不要以为鲍威尔会刻意与特朗普对着干而不减息。不会的，他是一名称职的主席，他要维持联储局独立运作，不受总统干预，需要加息就加息，需要减息就减息。目前美国经济的确不佳，Al应用日广，处处裁员，特朗普在全世界召唤其他国家到美国开工厂，承诺者不少，但是钱仍未到位，工厂当然还没有建。

数日前，特朗普又与习近平通电话，特朗普对习近平赞不绝口，口口声声说他是习近平的好朋友，为甚么？理由是目前全世界以实际行动支持特朗普的国家就是中国，中国大手买入美国的大豆、石油，为特朗普争取选票，是的，特朗普当总统对中国最有利，因为特朗普正在努力的把美国的盟国赶到中国的怀抱。

曾渊沧

