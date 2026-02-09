涉担保北京项目 买方入禀阻走资 高院下令禁张瑜平妻子转移亨得利股权

亨得利控股（3389）董事局前主席张瑜平担保了北京房地产项目发展商股份交易，去年初遭法庭颁下临时全球禁制令，禁止转移约2.8亿元人民币资产。然而，张瑜平去年按照家事法庭的命令，无偿转让7.4亿股亨得利股份予妻子冯稼乔，约占亨得利股份一成七。法官郑蕙心日前于高等法院批准交易买方北京诚义豪泰投资管理有限公司申请，发出临时禁制令，暂时禁止冯稼乔转移手上7.4亿股亨得利股份。

原告为北京诚义豪泰投资管理

原告为北京诚义豪泰投资管理有限公司，被告为亨得利控股有限公司董事局前主席张瑜平及妻子冯稼乔。原告作为买方，北京王府世纪发展有限公司及其间接大股东王志才作为卖方，在2012年12月3日签订了转让框架协议，同意以1.9亿元人民币购买北京耀辉房地产有限公司3.2%股份，以及股东贷款3,155万元人民币。北京耀辉为一间中国有限公司，在北京拥有并正在开发一个房地产项目。张瑜平同日签订担保函，担保履行卖方的义务。双方执行交易时出现分歧，现正交由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

张氏家族有转移资产风险

据悉，由于张瑜平及妻子冯稼乔儿子张泳麟今年1月23日透过其公司Empire Charm Limited取得两成二亨得利股份，连同冯稼乔、姊妹张淑媛及祖母肖美容，张氏家族持有亨得利超过七成股份，持有亨得利绝对控制权，有确实风险转移资产，法庭遂批准临时禁制令，禁制冯稼乔转让涉案股份。

法庭纪录显示，法庭去年1月2日根据原告单方面申请，批出临时全球禁制令，禁止张瑜平转移价值约2.8亿元人民币资产，禁制令其后在同年5月29日被法庭撤销。原告在翌月9日向法庭申请上诉许可，提出暂缓撤销禁制令，7月11日获法庭批准暂缓撤销禁制令，令禁制令暂时维持有效。

亨得利公开资料则显示，在法庭暂缓撤销禁制令前、排期审理期间，冯稼乔在6月23至24日按照家事法庭的命令，从张瑜平手中以0元代价获得亨得利一成七的股权。

案件编号：HCCT 1/2025

本报记者