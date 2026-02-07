平台现色情内容 快手遭罚款1.19亿 公司：诚恳接受，坚决整改

内地短视频平台快手（1024）因监管平台内容不力，遭北京网信部门重罚。北京市互联网信息办公室昨日公布，快手平台因出现大量色情低俗内容直播，且未及时处置系统漏洞及违法讯息，被处以警告及罚款1.191亿元人民币，并责令限期整改。快手随后发布致歉声明，表示「诚恳接受，坚决整改」。

北京市网信办早前就快手涉嫌违法行为立案调查，调查结果显示，快手未履行网络安全保护义务，未及时处理系统安全风险，亦未对用户发布的违法信息立即采取停止传播、消除等处置措施。北京市网信办要求其依法依约处置相关帐号，并从严处理责任人。该办强调将持续加大网络执法力度，督促平台落实主体责任。

「深感自责、深表歉意」

快手在处罚公布后发致歉声明，承认因「公司技术管理原因，应急处置不及时」，导致平台出现大量色情低俗内容，造成恶劣影响。声明中表示「深感自责、深表歉意」，并称已全面排查风险意识、安全基建、应急响应及内部管理问题，积极采取措施补齐短板。