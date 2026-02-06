Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富融银行伙迈豹云数推电商宜享贷

商业创科
更新时间：17:16 2026-02-06 HKT
发布时间：17:16 2026-02-06 HKT

腾讯（700）控股企业Fusion Bank富融银行宣布与亚马逊大中华区官方信贷合作伙伴迈豹云数合作，针对在香港注册的跨境电商企业推出「电商宜享贷」，利用企业经营数据提升信贷审核效率，解决企业旺季备货、市场拓展时的资金周转难题。 

富融银行指，为准备双十一、圣诞等销售旺季，跨境电商企业往往因要提早备货，而出现明显资金需求。该行在获得客户授权后，会直接从迈豹云数获取客户营运数据，并将该等数据纳入融资审批流程，省却客户准备相关资料的时间，并专注于把握市场机遇。同时，客户亦可受惠于精简的审批流程，从而更快捷地获取融资应付资金需求。 

「电商宜享贷」已录得成功案例：一家在亚马逊平台经营家居业务的跨境电商企业在销售旺季来临前申请「电商宜享贷」，仅需约一周即获批140万美元融资，及时补充备货资金，成为该企业单月销售额按年增长30%的坚实基础。 
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
5小时前
巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
02:05
巴士安全带｜陈美宝认未能察觉不足、解说不够精准 将展开公众咨询 邀专家研究效用
社会
3小时前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
8小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
5小时前
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
6小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
10小时前