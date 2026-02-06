富融银行伙迈豹云数推电商宜享贷

腾讯（700）控股企业Fusion Bank富融银行宣布与亚马逊大中华区官方信贷合作伙伴迈豹云数合作，针对在香港注册的跨境电商企业推出「电商宜享贷」，利用企业经营数据提升信贷审核效率，解决企业旺季备货、市场拓展时的资金周转难题。

富融银行指，为准备双十一、圣诞等销售旺季，跨境电商企业往往因要提早备货，而出现明显资金需求。该行在获得客户授权后，会直接从迈豹云数获取客户营运数据，并将该等数据纳入融资审批流程，省却客户准备相关资料的时间，并专注于把握市场机遇。同时，客户亦可受惠于精简的审批流程，从而更快捷地获取融资应付资金需求。

「电商宜享贷」已录得成功案例：一家在亚马逊平台经营家居业务的跨境电商企业在销售旺季来临前申请「电商宜享贷」，仅需约一周即获批140万美元融资，及时补充备货资金，成为该企业单月销售额按年增长30%的坚实基础。

