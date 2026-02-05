调查指58%员工用AI工作后 每周花1至2小时修正 部分企业忽视技能培训

人力资源管理平台Workday发布调查指，尽管人工智能（AI）正提高生产力，但员工使用AI所提升的效率往往被后续修订工作所花费的时间抵销，逾58%香港员工每周平均花费一至两小时修正或重写，仅30%员工可维持获得素质良好的AI生成内容。

仅38%员工称获相关培训

Workday大中华区总经理湛致远解释，核心原因在于数据运用不当，AI工具需依赖高品质、有合适场景的数据训练，企业若未能有效整合内部数据，将影响AI输出效果。他又指，部分企业过度聚焦AI技术采购，却忽视员工技能培训，导致18%的员工在AI引入后工作量反而增加。

湛致远引述数据指，虽然64%的香港管理层将技能培训列为首要重点，但仅38%员工表示能够获得相关培训，且88%企业中不足一半的职位能配合AI能力的发展。

未有大规模就业替代现象

在AI对就业市场的影响方面，湛致远指，香港作为服务业为主的经济体，并未出现大规模就业替代现象，而不少企业受香港政府鼓励出海政策推动，需快速招聘人才，AI在招聘流程中大幅提升了效率。

在技术布局上，湛致远透露，其AI策略以串联整合为核心，致力于将自身平台与Google、Microsoft等第三方AI工具及企业自建的专属工具无缝衔接，协助企业高效决策，当前其服务对象以大型企业为主，尤其助力需拓展海外市场的企业解决跨区域人力资源管理、合规等难题。

