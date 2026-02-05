Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴拿马取消长和港口经营合约后 据报中国加大反制措施 叫停国企新项目

商业创科
更新时间：14:22 2026-02-05 HKT
发布时间：14:22 2026-02-05 HKT

据彭博引述消息报道，巴拿马政府取消长和（001）旗下子公司营运的巴拿马运河港口经营合约后，中国方面将采取更广泛的反制措施，包括要求国有企业停止就巴拿马新项目进行谈判。

数十亿美元潜在投资料受阻

报道指出，此举可能导致价值数十亿美元的潜在投资受阻，并指北京方面已要求航运公司考虑将货物改道至其他港口，但前提是不会造成显著的额外成本。

加强对巴拿马进口商品检查

报道又指，中国海关当局正在加强对巴拿马进口商品（如香蕉和咖啡）的检查，部份正在进行的项目也可能受到影响，但目前尚未下达最终指示。

不过，报道指中国的报复措施是否会对巴拿马造成重大影响，仍有待观察，尽管多年来北京一直在削弱美国在拉美地区的主导地位，但美国作为巴拿马最大贸易伙伴和投资国，仍然对巴拿马的经济有举足轻重影响。相反，巴拿马的农作物仅占其对华出口总额一小部分，而且在大多数情况下，绕过巴拿马运河势必会带来更高的成本和更长的运输时间。

相关文章：长和强烈反对巴拿马裁定及相应行动 正进行国际仲裁

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
4小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
9小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
6小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
3小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
4小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
5小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
8小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT