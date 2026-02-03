证监回应「猴子军团」涌港抽新股 称已采取行动 券商打击洗钱有改善空间

本港抽新股风气旺盛，早前内地传出有俗称「猴子军团」的虚假人头户，利用海外券商漏洞大规模违规抽新股，借此增加中签机会。证监会行政总裁梁凤仪昨日在立法会财经事务委员会会议上回应，证监会已作出调查且采取监管行动，此反映持牌券商在打击洗钱等方面有改善空间，又提醒持牌券商处理海外定单时，其尽职审查包括检视外地券商是否有足够反洗钱措施。券商若使用假文书，本身已犯法，证监会有对此进行主题审查。

上月挂牌的壁仞科技（6082）以及MINIMAX（100），认购人数均超过40万。

新股市场气氛炽热，上月挂牌的壁仞科技（6082）以及MINIMAX（100），认购人数均超过40万。当时有内地社交媒体文章指，有人利用监管较宽松地区的海外持牌券商大量开户，再透过香港持牌券商作为中介来认购新股，以增加在热门新股的中签机会。至于称为「猴子军团」，其实是引用西游记典故，形容海外证券户口有如孙悟空毫毛一样，可以随意变出大量分身。

吁业界不要只顾「跑数」

此外，证监会上周五发通函指示上市保荐人从速进行内部检讨，以纠正招股文件拟备工作中的严重缺失。梁凤仪重申，证监会非常关注新股上市文件严重缺失，以及质素参差问题，呼吁所有参与准备文件的保荐人、律师行及会计师行，将工作外判时要为上市质素把关，强调在新股市场炽热时，业界不要只顾「跑数」，要着重人手是否充足。

重申保荐人具尽职审查责任

梁凤仪要求保荐人外聘律师行时，要顾及对方有否足够经验，重申保荐人需负起尽职审查的责任。去年12月收到证监会及联交所联合函件共有13名保荐人，有关保荐人负责约7成新股上市项目，涉及433个上市申请。证监会将对保荐人的人手配备作出指引，往后需要相关保荐人提交新的资源分配计划。

另一方面，再有内地企业准备在港上市，A股绿联科技正式递表。路透报道，无人机制造商联合飞机计划于2027或2028年，在香港或内地挂牌，以支持研发开支，以拓展海外市场，包括中东和东南亚。该公司于2023年融资逾30亿元人民币，估值超过100亿元人民币。

另据IFR报道，A股兆威机电已开始香港上市前预路演，集资约3亿美元。

