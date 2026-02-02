Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新地执董冯秀炎传涉贪遭停职 与上海商场招标有关 发言人：不评论

更新时间：18:45 2026-02-02 HKT
发布时间：18:45 2026-02-02 HKT

路透引述消息报道，新地（016）执行董事冯秀炎因涉及内地商场营运贪污事件，上周已遭停职。新地对报道不作评论。

路透报道，事件涉及新地开发的上海环贸IAPM商场，与商场营销活动招标、广告投放与品牌合作有关。

冯秀炎负责新地于香港、上海、南京、北京及杭州多个主要商场的策略性规划、发展及管理。（资料图片）

加入新地35年 负责商场规划

现年64岁的冯秀炎为新地老臣子，自1991年已入加该集团，获多次晋升。她主要负责新地于香港、上海、南京、北京及杭州多个主要商场的策略性规划、发展及管理。

在公职方面，她是航空发展与机场三跑道系统咨询委员会委员，以及文化体育及旅游局艺术发展咨询委员会委员。

