余伟文称外围仍不明朗 港经济稳中有进 续与国家发展策略对接

金管局总裁余伟文出席财经事务委员会会议时表示，本港经济发展稳中有进，惟外围环境仍不明朗，料美联储今年或将再减息，但息率走势仍需进一步观察。他表示，香港将进一步与国家发展策略对接，金管局亦将紧密监察市场，确保可以维护香港货币金融稳定。

外汇基金回拨由财政司长决定

楼市方面，余伟文说，去年利率回落，带动本港经济及股市表现较好，楼价自去年第2季回升，全年升3.3%，终止3年跌势。他亦指，交投同样回暖，按年升逾18%，一手交投高于二手，发展商去库存策略有成效，而今年首数星期，地产代理领先指数显示楼价升1.6%。

会议中有议员提及外汇基金会否回拨更多资金给政府，余伟文表示，有关调拨由财政司司长决定，《外汇基金条例》赋权财政司司长，并强调外汇基金与政府的分帐效果不错，有关安排未必需要更改，并指香港金融体系有足够准备，应对大量资金进出。

阮国恒：银行贷款恢复上升趋势

出席同场的金管局副总裁阮国恒表示，随着贷款成本下降，2025年香港银行业总贷款量恢复上升趋势，本地使用贷款、境外使用贷款及贸易融资均呈现温和增长。他表示，特定分类贷款比率缓慢上升至接近长期平均2%的水平，去年第三季度尾为1.98%，与第二季度的1.96%基本持平，年尾数据与该水平相差不大。

阮国恒指出，虽然商业房地产相关贷款面临一定偿还压力，但认为银行业风险整体可控。他引述数据指，截至去年第三季，银行不计押品的拨备覆盖率达65%，若计入押品市场价值及变现能力，覆盖率更高达150%，远超国际安全水平，且银行业资本充足率及流动性亦表现稳健。

仍密切关注中小企经营压力

面对经济复苏态势，金管局仍密切关注中小企经营压力，阮国恒表示，中小企融资专责小组近期已开会商讨今年工作，主要是协助银行提供实质资金支持、各项中小企升级转型支援等。他指，金管局亦会推动银行业知识产权融资业务，虽目前业务量不大，透过与商务及经济发展局、知识产权署、银行业界推出沙盒，期望能够累积经验，建立香港知识产权融资生态圈。

李达志：贵金属有一定投资价值

香港财库局早前与上海黄金交易所签署合作协议，惟近日黄金闪跌。金管局副总裁李达志表示，外汇基金持有少量实金，商品投资组合中部分与黄金相关，但数量不多，称贵金属有一定投资价值，但价格变化与债券等不同，亦与投资一间公司不同，外汇基金以「保本先行，长期增值」，未来将持续跟进市场动向，但暂不加大配置比例。

他又指，市场变数相当多，尤其地缘政治，美国息率走向亦不清晰，外汇基金的规模需要分散风险，要作出防御，不会偏重某一种资产。

「百分百担保贷款」坏帐升至18.67%

李达志提到，第4季「百分百担保特惠贷款」坏帐率升至18.67%，较第3季上升0.5至0.6个百分点，较早期曾经一个月增加逾3个百分点的增速放缓，希望趋势持续。

防骗方面，阮国恒表示，自去年11月《银行业修订条例》生效，容许银行间讯息交换以来，防骗成效很好，金管局亦计划今年上半年将参与银行由现时的10家，增加至全部28间零售银行。

绿色金融发展方面，陈维民指出，绿债二手交投未必太活跃，因为供应量不多，投资者亦偏向买入后持有。他表示，金管局与证监会未来将按路线图推动二手市场，称内地机构现时可通过债券通投资香港绿债，政府发行的绿债亦已有来自内地的投资者参与。