内地金属贸易商据报损失逾10亿 涉绰号「帽子」交易商走佬

据彭博引述消息报道，中国金属交易商因其中一名交易对手「走佬」逃离中国，导致交易未能完成，造成至少10亿元人民币的损失，引起了监管机构的警觉，担心隐藏着金融风险。

交易网络涉及国有企业

报道指出，此次危机核心是一个由绰号「帽子」的金属交易商（Xu Maohua，译音徐茂华）所牵头的交易网络，其中国有企业国投物产是最知名的参与者。知情人士透露，徐某拖欠了国投物产铜及其他金属的货款，又拖欠其供应商的货款。

根据涉事公司的交易所文件显示，此次事件引发的后果之一，是国投物产被起诉，索赔金额超过2亿元人民币，并要求其支付未付的款项。

监管机构尤其关注「循环交易」

报道提到，中国政府近年对任何被认为从事可能威胁市场正常运作的高风险商业行为的企业都持谨慎态度；对于直接监管的国有企业尤其如此，并警告不得偏离核心业务。不过，大宗商品产业的运作模式通常不透明，而且近期爆出多宗丑闻，因而受到了密切关注。

至于监管机构尤其关注是所谓的「循环交易」，即公司之间买卖同一资产，以制造已产生收入的假象。知情人士表示，徐某的离职很可能导致国投和其他公司蒙受损失，因为他的离开实际上打破了一条持续多年的交易链。

报道又指，虽然目前尚无官方公布与徐某关系密切的交易商和银行损失总额，但根据直接参与交易人士估计，损失可能至少达10亿元。部份人还认为，实际损失可能远不止于此。

