花旗香港高端客去年增四成 另类投资AUM升7倍 料美年内减息三次

更新时间：09:17 2026-02-02 HKT
发布时间：09:17 2026-02-02 HKT

去年花旗香港的财富管理业务表现亮丽，花旗集团北亚及澳洲财富主管江碧彤表示，主要归功于高端客群持续增长，其中资产门槛要800万元的花旗私人客户（Citigold Private Client, CPC）新增人数按年增逾40%，带动总收入和投资收入均录得双位数升幅，净新增投资资产亦大增。展望今年，她指该行料年内美国减息3次，将有利投资环境，加上该行聚焦更全面的银行服务，又计划上半年推出7只另类投资基金，冀可推动财管业务保持强劲增长。

料联储局减息利好投资环境

江碧彤表示，今年宏观经济环境正面，花旗料美国联储局将于3、7及9月各减息0.25厘，合计减息0.75厘，利好投资环境，故有信心推动财管业务持续增长。

近年该行向CPC推出另类投资产品，她指过去一年CPC客户的另类投资AUM（资产管理规模）按年增长7倍。而在CPC客户的投资组合中，有28%的AUM投放在另类投资，且有30%客户拥有多于一只另类投资产品。

另类投资基金涉私募股权等

她透露该行今年上半年将有7只另类投资基金分批上架，涉及私募股权、私募信贷、基建及房地产，并即将于2月先推3只，入场门槛为2.5万美元，让CPC客户也可参与投资私募基金市场。

去年花旗香港的高端客群新增人数上升，成为财管业务一大增长动力，她指部分新增高端客来自内部客户升级，而期间内部升级至Citigold（资产门槛要150万元）及CPC的客户量按年增长了24%。在CPC客户中的专业投资者注册人数则有27%的升幅。

此外，该行去年财管业务的客户总资产按年录得双位数增长；结构性产品总销售额翻倍；基金总销售额近乎倍增，AUM升逾40%。

她指去年最多客户购买平衡型和环球股票基金；保守客则钟情短期债券基金。同时，该行发现去年逾七成客户透过多元化投资组合均获得正回报，而投资单一产品的客户中，仅三分之一有正回报。

↓即睇减息部署↓

