澳门1月赌收按年增24%胜预期 送Blackpink飞策略成功吸豪客
更新时间：18:00 2026-02-01 HKT
发布时间：18:00 2026-02-01 HKT
澳门博监局公布，1月博彩毛收入226.33亿澳门元，按年增长24%，较前一个月亦升8.4%，好过市场预期，并已回复至疫前的91%水平。
花旗：高端客投注额增25%
花旗早前报告指出，澳门1月高端客投注额按年增长25%，或与一系列娱乐活动配套有关，包括赠送韩国女团Blackpink演唱会、与泡泡玛特（9992）旗下品牌「星星人（Twinkle Twinkle）」合作等。
市场竞争致博企利润率受压
彭博报道，澳门去年12月接待358万人次旅客，多过疫前同期16%，推动博彩中场收入，但举办盛事的成本正削弱博企盈利能力，例如金沙中国（1918）上季利润率跌至28.9%，是疫后以来最低。
