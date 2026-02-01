巴拿马运河两端港口 暂由丹麦马士基集团接手

巴拿马最高法院裁定长和在当地港口业务合同违宪，宣布取消有关合约。巴拿马海事管理局（AMP）今天表示，巴拿马运河两端港口将暂由丹麦航运巨头马士基集团（Maersk）接手。

长和特许经营合约被宣告违宪

香港长江和记实业旗下子公司巴拿马港口公司（PPC）1997年1月获巴拿马政府批准，特许经营运河两端的巴尔博亚港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿马港口公司2021年依「自动续约条款」，再取得25年特许经营权直到2047年。但长和这份特许经营合约上周四（29日）被巴拿马最高法院宣告违宪而失效；巴拿马最高法院指合约对长和存在「逾越比例的偏袒」。

巴拿马运河承载约40%的美国货柜运输量及全球约5%的贸易。运河由美国兴建，并由美国营运长达一个世纪，直到1999年才将控制权移交给巴拿马。

美国总统特朗普以巴拿马运河实际被中国掌控为由，多次扬言收回运河控制权。这次巴拿马最高法院的裁定，被视为特朗普与北京竞逐中南美洲影响力的一次胜利。

中方：坚决维护企业合法权益

中国外交部发言人郭嘉昆就巴拿马最高法院的裁定回应表示，有关企业已第一时间发表声明，表示该裁决有悖于巴拿马方面批准相关特许经营权的法律，企业将保留包括诉讼法律程序在内的所有权利。中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益。

巴拿马海事管理局昨天表示，隶属马士基集团的港口营运商APM Terminals将担任巴尔博亚港与克里斯托巴港的「临时管理者」，暂时接手本由巴拿马港口公司负责的业务。APM Terminals表示，愿接手港口营运「以维系运作连续性，降低关键服务中断的风险」。

