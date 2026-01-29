新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石

彭博引述消息报道，新世界（017）控股股东周大福企业正与黑石集团（Blackstone）深入讨论，将新世界的控股权出售。新世界对报道不作回应，周大福企业未有回应报道；新世界股价收市升逾7%，报11.130元。

相关文章：新世界据报赶于6月底前出售资产 涉本港核心物业 为达成全年270亿销售目标

报道指，目前周企持有45.33%股权，是次交易黑石将取得有关股份，但目前未知黑石取得多少股份，以及最终作价。

周大福企业主席兼新世界主席郑家纯日前接受传媒访问，指出周企将持续追求能创造「双赢局面」的交易。

周大福企业主席兼新世界主席郑家纯日前接受传媒访问，指出周企将持续追求能创造「双赢局面」的交易，其作风将秉持「郑氏家族的理念」，而非传统的投资模式。他谈到退出投资时，表示不应该追求「赚尽一分一毫」，而是要确保投资能为社区产生正面影响。

相关文章：郑家纯称周企作为母公司 冀创造「双赢」交易

去年完成处置千亿债务

截至去年6月底全年业绩，新世界综合债务净额1201亿元，净负债比率为58.1%，当时该集团指已将现金流转正，并持续推进「减债七招」。新世界在去年完成多项债务处理，包括6月时与银行达成协议，完成近890亿元再融资，9月时亦获德银授予59亿元贷款，同时年底债券及永续债券持有人提出置换方案，削债至少82亿元。

新世界传赶于6月底前出售资产

早前有报道指，新世界于最近的投资者会议上表示，正努力于本财年实现正现金流，并加快资产处置，以填补数十亿美元的缺口。当日据报新世界倾向出售位于香港一项核心资产，但投资者反应较冷淡，阻碍其剥离其他项目的计划。

新世界11 SKIES据报多个租户退租

目前新世界旗下位于机场的11 SKIES商场营运状态备受关注，早前有指多个租户已纷纷中止租约并撤出，当中包括同系的周大福珠宝（1929）、日本服装品牌Uniqlo、运动服品牌Y-3，以及六福珠宝。

相关文章：新世界11 SKIES据报多个租户退租 包括周大福珠宝