汇丰中银渣打维持最优惠利率不变 经络料H按业主短期仍以3.25厘供楼

金管局表示，美国联储局今早公布维持联邦基金利率目标区间于3.50至3.75厘，符合市场预期。但市场普遍认为美国未来的货币政策走向存在较大的不确定性，将取决于通胀走势和就业市场情况；香港方面，货币及金融市场保持有序运作，港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如季节性因素及资本市场活动。

汇丰最优惠利率不变

汇丰银行宣布，最优惠利率将维持不变，保留在目前5厘水平。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

渣打最优惠利率不变

此外，渣打银行（香港）宣布，港元最优惠贷款利率维持不变于年息5.25厘。 港元储蓄户口利率亦维持不变。

中银最优惠利率不变

中国银行（香港）亦宣布，港元最优惠利率及活期储蓄存款利率维持不变，分别为年利率5厘及0.001厘。

经络曹德明：HIBOR回落空间有限

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，虽然港美息口没有回落，但目前新造按揭息率仍处于合理及可负担的水平，加上楼价及交投均已回稳，市民置业信心亦有所提升，预计今年楼市将继续「价量齐升」。此外，近期部分银行对按揭业务取态已转为积极，并开始积极争取上半年的按揭业务，包括上调相关优惠及按揭回赠，以吸引优质客户，预料今年按揭市场将随楼市平稳向上。

另一方面，今日1个月银行同业拆息（HIBOR）报2.65厘，曹德明表示，虽然美联储上半年仍有至少一次减息机会，但现时本港银行体系总结余仍维持约538亿港元，HIBOR回落空间相对有限，预计HIBOR上半年大致徘徊于2厘至3厘区间，H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。现时一般新造H按计划为H+1.3%，除非有大量资金流入本港银行体系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按实际按息及每月供楼开支才可进一步下降。曹德明建议，有意置业人士如想即时节省更多利息，不妨考虑大型银行推出的首三年或首五年2.73厘定息按揭计划，该计划的息率较一般新造P按及H按计划的3.25厘低出52点子。

中原王美凤：减P周期已完成

中原按揭董事总经理王美凤表示，本港最优惠利率已返回加息前最低水平，一般活期存息亦已返回零水平，在银行基本上不会单边减P的情况下，相信减P周期已完成，但年内HIBOR有机会回落，而5月份美国即将有新联储局主席上任，值得留意继任者是否推动偏向较宽松政策延续减息，预期今年美息仍有下调空间，美息续降有利本港拆息进一步回落。她续指，虽然拆息回落步伐料温和，本港以H按为主流的实际按息仍会处于封顶息水平3.25厘一段时间，但拆息回落有利银行纾缓资金成本，并有利推动银行增加按揭优惠。

目前按息主要维持于3.25厘，较2024年9月减息周期前的4.125厘已累积回落0.875厘，并低于30年平均按息（约3.78厘），对置业及供楼人士而言，供楼负担已大幅纾缓。按照现时市场H按计划（H+1.3%；封顶息 P-1.75%），倘若1个月拆息跌至低于1.95厘，按息便会跌穿封顶息而进一步下降。不过，港元拆息与1.95厘仍有距离，除非本港资金流向出现变化，否则需待美息下跌推动港元拆息进一步回落。



楼巿方面，王美凤料今年楼市发展持续向好，市场信心增强，圣诞新年假期后踏入1月份，一、二手交投气氛旋即热闹，交投畅旺，现时按息处偏低水平，加上一般存息归零，推动资金寻出路寻求较好回报。目前楼宇的平均租金回报达3.5%，高于按息3.25%，楼价追落后回升潜力亦大，加上股市继续造好，带动套股换楼，料可继续推动楼市交投，并巩固楼市处于上升轨道。

星之谷庄锦辉：港银按揭产品趋多元

星之谷按揭转介行政总裁庄锦辉表示，市场普遍预测美国今年内仍有望减息两次，此举将为香港银行同业拆息带来下调空间，降低银行资金成本，银行可更积极推出各类按揭优惠方案。庄锦辉指出，今年1月以来，香港1个月拆息基本维持于3厘以下，资金环境相对宽松，促使银行提供更多元化之按揭产品，例如多家大型银行已将一般私人住宅物业按揭现金回赠提升至1%，个别银行亦针对专才、专业人士、指定新盘及居屋按揭申请人等特定客群，提供额外回赠或优惠。

他进一步表示，目前按揭利率走势平稳，有助准买家作出置业部署，可避免在买楼后，因利率短期急升而大幅加重供楼负担。然而，庄锦辉亦提醒业主，现时新造H按实际息率仍处于封顶水平，即使拆息短期波动，今年内按息亦不会长期低于封顶息率，业主不宜期望供楼负担会大为减轻。