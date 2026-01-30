「试玩毛」班底再搞包剪揼大赛 盼新年一齐玩实体游戏 「唔好挂住㩒电话」

早前网络综艺节目《墨鱼游戏3》中一场「包剪揼连胜」掀起网上热话后，「试玩毛」班底梁焯霖（Casper）与林子峰（Stone）所创办的网络综艺团队「一齐玩」及「香港包剪揼协会」，正与南丰集团旗下保育地标项目南丰纱厂（The Mills）合作，再次将「包剪揼」等经典童年游戏转化为大型实体游戏企划《新春开局》。南丰集团市场及传讯部总经理李乐敏 （Amanda）接受《星岛头条》专访时明言，长远愿景是构建一个「完整的创意生态圈」，让创作人能在此实践具商业潜力的项目，实现可持续发展。

南丰纱厂联乘前《试玩毛》团队，呈献全港首个大型实体综艺游戏企划「新春开局」。

与南丰纱厂合作 双方愿景吻合

梁焯霖受访时亦分享，将「包剪揼」等童年游戏转化为大型实体活动，灵感源于前网络频道「试当真」综艺节目《试玩毛》中，林子峰展现了该游戏的观赏性与刺激性，「我们想带出『一齐玩』的概念，让大家在新年聚在一起，不是回家打机按电话」。

他认为，游戏作为「第九艺术」，核心在于提供独特的体验与经历。是次与南丰纱厂的合作，契机在于双方愿景吻合，纱厂提供场地与全力支援，让团队能专注创意发挥，「我们说要怎样玩、怎样搞、怎样宣传，他们都很支援并交给我们，所以我们现在主要创意先行。」

探索商业模式 研IP合作可能性

对于商业融合，梁焯霖指模式仍在摸索中，类似以往制作网络节目，需依靠赞助或公众参与，如活动报名费来支持。他坦言，首个大型活动尚未举行，盈利能力有待验证，但对发展抱持开放态度。李乐敏则强调此次企划是「希望大家能够在一个商业一点的平台，再去玩游戏，再去跟大众互动。」

至于筹办首个大型活动面临的实际执行难题，梁焯霖指包括如何让上千人有序参与比赛，最终透过分组赛制解决，宣传上亦需借助艺人朋友扩大声量。展望未来，「一齐玩」团队希望涉足更多与「玩」相关的领域，包括开发原创综艺式实境游戏、企业和学校的团队培训活动、桌游等，并积极探索游戏IP合作的可能性。

年轻人具创意 惟缺乏落实渠道

林子峰则透露，成立「香港包剪揼协会」源于对日常事物竞技化的观察，如日本办公室椅竞速，他认为此类活动可以让大家离开舒适圈，为了同一件事获得随机快乐和新鲜感，与独自沉浸线上游戏截然不同。

林子峰直言，年轻一代有许多新技能与创意，但往往缺乏将想法落实的渠道，希望走出第一步将创意呈现出来。他提到，「很多中间的步骤、过程，我是不懂的，但是南丰纱厂这么多年搞过不同大大小小的实体活动，他们的经验真的可帮助我们」，并举例指从活动报名网页制作的技术支援到现场执行经验，纱厂团队的协助让创意得以顺利落地。他期望未来能与国际相关组织连结，将本土创意游戏文化推向更广阔舞台。

南丰推动发展 建可持续生态圈

南丰纱厂方面，近年积极强化「本地创意引擎」角色，透过「平台、空间、策展、社群」四大优势的整合，具体推动产业发展，建立「可持续的创作生态圈」。李乐敏阐释，「我们不仅储存历史，同时希望将这个地方启动创作、连结社群，甚至孵化一些创意的专案」。

南丰集团市场及传讯部总经理李乐敏明确指出，其长远愿景是构建一个「完整的创意生态圈」。

就「平台」而言，依托南丰作坊、南丰店堂及CHAT六厂（南丰纱厂）三大支柱，提供资源与网络；「空间」上会开放灵活的场地，鼓励各种形式的文化实验；「策展」上主动与不同团体共创、共学，而非单纯提供场地；「社群」方面则透过各类工作坊及社区计划，拉近艺术与生活的距离。

具体案例包括，与本地艺术团体HKwalls统筹、集结多位新生代艺术家创作的45米长立体壁画，以荃湾及纱厂的过去、现在、未来为主题，融入立体元素，打破平面创作界限。另一深度合作是与作家陈慧共同开发的「女工三部曲」跨媒体项目，将文字延伸为编织艺术壁画及沉浸式体验剧场，深刻连结场地历史。

观众不单止要看 还想参与其中

面对创意产业快速演变，李乐敏观察到「参与式文化体验」已成明确趋势，「观众不单止是要看，他们希望可以参与其中。」纱厂未来策展将聚焦于此，并扩大跨界合作规模，涵盖文学、音乐、栋笃笑、设计，以及新兴的游戏领域。她强调，实体场地透过游戏、音乐、人际交流所带来的「情绪价值」，是线上体验难以取代。

基于对趋势的洞察，纱厂选择与网络综艺节目「一齐玩」创办人梁焯霖 及其团队，以及艺人暨香港包剪揼协会会长林子峰合作，推出大型新春实体游戏企划《新春开局》。她指出，「我很想香港有一个机会，大家可以创作一个新的商业模式出来，创意是赚到钱的。」

该游戏企划会将南丰纱厂转化为竞技舞台，首场活动为「第一届全港包剪揼大赛」，预计召集逾千人参与，胜出者将可与林子峰及神秘嘉宾进行明星赛对决，其后亦有百人对战的神秘游戏登场。李乐敏坦言是团队粉丝，欣赏他们将童年游戏「包剪揼」以新手法呈现，游戏能跨越世代产生共鸣，认为此次合作是一次「聪明」的尝试。

