美股业绩期高位徘徊 标指纳指微升 联合健康急插20%累道指独泻400点

商业创科
更新时间：22:39 2026-01-27 HKT
发布时间：22:39 2026-01-27 HKT

美股三大指再战新高之际，迎来业绩期，蓝筹股联合健康（UNH）绩后重挫16%，拖累道指早段泻逾400点。标指及纳指则微升。

道指报48955点，跌457点；标指报6969点，升19点；纳指报23763点，升162点或0.7%。

美国疑冻结医保费率 医疗股挨沽

联合健康急插20%，该集团上季经调整每股盈利2.11美元，略好过预期，但对今季指引转弱，料收入按年下跌2%至4390亿美元，不及市场预期。另外，美国政府提议明年冻结医保费率，令一众医保股亦急跌，Humana（HUM）泻22%；CVS健康（CVS）亦跌逾11%。

苹果升2%

本周多只大型科技股放榜，包括苹果（AAPL）升2%；微软（MSFT）升1.6%；而Meta（META）及特斯拉（TSLA）跌0.7%。

市场关注业绩期指引

Trivariate Research创办人兼行政总裁Adam Parker指出，未来两周将有200家公司公布业绩，由于市场对企业去年下半年的预期过高，关键在于能否将良好企业盈利势头，延续至下次4月的业绩期。

业界：美股估值高及美元弱 将较审慎

BDL资产管理公司投资委员会委员Laurent Chaudeurge，虽然美股估值过高及美元疲弱，令其管理资本较欧洲市场更审慎，但估计今年美国仍会减息一至两次，而投资者仍在追逐AI领域的机会，现时主要集中在半导体产业领域。

