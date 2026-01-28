Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打工仔逆袭成「北上爆红KOL」 西DorSi最惨时刻户口近清零 走过疫情月入逾10万 

每逢周末也有不少港人北上深圳吃喝玩乐，相信不少人也看过YouTuber兼KOL「西DorSi」的影片，跟着其介绍发掘北上好去处。这位「北上达人」YouTube频道由2017年成立至今，已拥有34.5万名订阅者，最受欢迎的影片更录得逾70万次观看，去年更获律政司「粤港澳大湾区专责小组」委任为小组成员，为政府出谋献策，究竟这位北上KOL是如何炼成的？

临近30岁毅然裸辞拍片

人气KOL西DorSi的诞生，源于2017年一次「心口挂个勇字」裸辞。他忆述大学时主修电脑科学，毕业后做过设计师及活动策划，是一个平凡的打工仔；但到2017年将近30岁时，感到「工字不出头」，不想终身为人打工，毅然裸辞，并重拾大学时的兴趣——拍片。由于西DorSi自小在西环长大，当年网络上也很流行地区小店题材，因此他最初经营的Facebook专页，主力拍片介绍西环小店，可惜拍了几条短片也没有太多收视。

辞工转型KOL约3个月没有太大成绩，但一个朋友的提议扭转了西DorSi的命运。「有个朋友知道我以前有份工成日要上深圳，跟客户对接，问我深圳有何好玩。」于是他便介绍朋友到深圳的海底捞，该品牌当时在香港未有分店，朋友从深圳回港后直言：「你别拍西环了，拍深圳这些一定红！」

西DorSi的诞生，源于2017年裸辞追梦。汪旭峰 摄
第一条深圳片介绍海底捞

西DorSi于是尝试转攻深圳内容，拍了一条影片介绍海底捞，他还记得是在2017年8月21日，上传了第一条深圳题材的影片，一开始反应平平，直到8月31日其生日那天，到了海洋公园游玩，排队玩过山车时，手机不停弹出YouTube通知，原来他的影片突然爆红，获不少网民留言。

他后来才发现，原来前一天有位美女上载了一段介绍深圳玩乐的影片，而由于当年没有太多人拍片介绍深圳，YouTube便自动推荐了西DorSi的影片给观众，短短5天内便获得10万人观看，「如果条条都是10万的话，就发达了！」从此西DorSi便着了魔，初期每天上载一条影片，「例如拍完海底捞之后，下午就要拍喜茶、奈雪，夜晚再拍太二，一天可以拍到5间，回来便有几条片，当时香港未有这些品牌，很多香港人也不认识。」

此外，当年港人即使北上吃喝，往往也集中在罗湖区，西DorSi却集中介绍福田区，因他过往工作需要，经常到福田，「福田整个城市面貌跟罗湖差天共地，不如介绍人去福田玩」，新鲜感成功吸引不少观众，也为他打响名堂。早在2018年10月已获新闻专题访问谈北上热潮，后来也上过财经节目分享内地开立银行户口，「其实疫情前已经有一个小高峰。」

疫情爆发时 一度「看不到希望」

不过，2020年初新冠疫情爆发，人人自危，再加上后来封关，令西DorSi无法拍片、收入大减，当年他只能留港拍摄自己不太感兴趣的内容，「疫情时候是很灰心的，因为你看不到希望，尤其是银行户口，你见到那个数字一路在跌跌跌跌，跌到快要零了，不知道将来应该怎么做。」这段坐困愁城的日子，西DorSi曾接受父亲接济，并被更劝「正正经经找工作」。

到了2020年底，由于忧虑外出拍片会感染病毒及传染父母，也担心若不再拍介绍深圳影片，「人们会不记得我是拍深圳的」，他毅然决定到深圳隔离14天，并在深圳长住继续拍摄，以保住频道特色。

疫情过后，北上消费成港人新常态，西DorSi亦苦尽甘来。
直至2023年2月，内地及香港终于恢复通关，并逐渐复常，中港两地融合加速，北上消费更掀起热潮，西DorSi的频道人气急升，他曾透露复常首年月入已达6位数，并跻身「年度十大人气YouTuber」，深圳商场合作也如雪片纷至。

去年获「大湾区专责小组」委任

去年3月，西DorSi更获律政司「粤港澳大湾区专责小组」委任成新成员，与大律师、法律教授等专业人士共事。小组主席、律政司副司长张国钧曾表示，相信长居内地、熟识内地情况的西DorSi加入，可令措施制订时更「贴地」。西DorSi希望自己能更好地帮助港人处理在大湾区可能遇到的法律及消费纠纷。

对于北上消费热潮，西DorSi认为不会停止，只会去得「越来越远，越来越密」，因为香港人已习惯北上，尤其新界居民前往深圳，「随时比到尖沙咀更方便」。

