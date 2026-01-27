31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意

科技巨头云集的美国三藩市湾区，企业家纷纷将重点发展AI之际，31岁的Daniel Tom却选择了一条截然不同的创业之路。据外媒《CNBC》报道，Daniel Tom放弃了任职体育老师的想法，并创立一间「流动厕所」租赁公司，凭借著人类最原始的需求，短短两年间生意爆发，2025年收入更高达430万美元（约3,354万港元），并扬言这是一门「AI无法取代」的生意。

了解收入后 不少人嫌弃变有兴趣

Daniel Tom是Bay Area Sanitation的创办人，该公司负责出租及维护在湾区近2,000个流动厕所，包括每周清洁、补充用品，以及用12辆真空吸粪车从每个厕所清空高达60加仑的废物。

对于这一份被外界视为充满厌恶性的工作，Tom表示，每当他告诉别人自己是「做流动厕所生意」时，往往会换来对方嫌弃的眼光，但当向这些人解释商业模式和收入后，大多数人都会变得非常有兴趣。

拥近2000流动厕所 净利润率22%

事实上，Tom于2023年创业时仅得一辆吸粪车和100个流动厕所；时至今日，已拥有近2,000个流动厕所及12辆真空吸粪车。根据报道引述文件显示，该公司2024年总收入为310万美元，2025年已攀升至430万美元。他又透露，公司净利润率约22%。

Tom的创业之路始于大学时期，在圣荷西州立大学修读体育教育时，曾在一家流动厕所公司兼职客服，结果发现这行潜力巨大，「我太喜欢这行业了，于是决定放弃教书。」毕业后，他在行内担任销售经理7年后，直到2023年决定自立门户。

专注长期租赁 带来稳定现金流

公司业务模式主要分为两类，涵盖演唱会等短期户外活动，以及如建筑地盘或公园的长期租赁，其中标准流动厕所长期出租每月起价160美元，含每周清洁；短期活动则收费239至399美元。​Tom坦言，公司更专注于长期租赁业务，因为这能带来稳定的「经常性收入」，并形成稳定现金流。

创业门槛不低 有时也「难忍气味」

具备工作方面，Tom每天凌晨4点起床，驾驶吸粪车清洁厕所，虽然已习惯了气味，但偶尔遇到有人吃了「坏玉米饼」的厕所，连他也难以忍受。

对于想入行创业的人，他不讳言门槛不低，需先投入资金购置设备，其中一辆真空吸粪车成本约16万美元（约125万港元），每个流动厕所成本约800美元，估计起动资金大约需25万美元（约195万港元）。他又指，19名员工的人力成本是其最大支出，约占公司收入30%，其他开销包括真空车与运送车的油费，以及卫生纸、纸巾等。

每年领薪94万 坚持将利润再投资

尽管公司年赚数百万，Tom目前仅支取约12万美元（约94万港元）年薪，坚持将大部分利润再投资于扩充车队和设备，目标是在未来5年内将厕所数量增至5,000个，并实现1,000万美元（约7,800万港元）的年收入。

值得注意的是，该公司生意据点正正位于Google、苹果和Nvidia等全球顶尖科技公司总部附近，在许多员工担忧被AI取代之际，Tom却对业务充满信心。他表示，「我们成功打造一门低科技、但AI无法取代的企业」，又指「我为自己所做的事感到自豪，我每天都乐于上班，因为我提供每个人都需要的服务」。

