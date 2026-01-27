安踏斥140亿购近3成Puma股权 较上日收市溢价62% 完成后为最大股东 

安踏（2020）今日（27日）发布公告，宣布将斥资15.1亿欧元（约140亿港元）收购德国运动服装品牌Puma近三成股份。交易完成后，安踏将成为Puma的最大股东。根据公告显示，安踏将以每股35欧元收购逾4,300万股，相当于29.06%股权，该价格较Puma周一收市价21.63欧元溢价62%，收购将以现金方式支付。受利好消息刺激，安踏暂升2.95%至78.6元。

计划尽快寻求董事会席位

安踏称，此次收购为公司推进「单聚焦、多品牌及全球化」战略的重要举措。同时，安踏认为，PUMA作为拥有深厚历史的国际领先运动品牌，其全球业务与安踏现有的多品牌、布局高度互补。

安踏强调，集团过去已积累了经市场验证的成功经验，拥有成熟的「品牌+零售」商业模式。交易完成后，安踏计划尽快寻求于董事会获得充分代表席位，并与现有的股东代表及董事会成员合作，以助力PUMA重新激活品牌价值。

Puma去年上半年录得亏损

公告显示，Puma于2023年及2024年均录得盈利，分别为3.6亿欧元及3.4亿欧元，惟截至去年6月底止的6个月，Puma录得除税前盈亏1.28亿欧元，净亏损达2.46亿欧元，资产总值约70.59亿欧元。