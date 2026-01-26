庄臣控股指廉署拘捕人士包括CEO封志宏 涉外判清洁合约贪污
本港清洁公司庄臣控股（1955）上周公布，廉政公署于1月21日搜查其营业地点，并拘留1名高级管理层及2名雇员。该公司再发公告指，相关雇员包括公司行政总裁封志宏，及两名雇员，均非董事会成员，目前亦被暂停职务。
涉外判清洁合约贪污
此外，庄臣表示，廉署于2026年1月22日在其网站刊登的新闻公布，廉署拘捕了相关雇员，怀疑彼等向分判商收受利益，以批出多份合约予该些分判商，有关合约涉及为商业机构提供的服务，以及向公司提供车辆及相关维修保养服务，但并不牵涉与政府签订的合约。
