南丰纱厂新春联办全港包剪揼大赛 赢家对决试当真Stone 冀推动本地文创经济

南丰集团旗下的保育地标项目南丰纱厂（The Mills）宣布，将于农历新年期间推出一系列大型创意活动，包括与前网络频道「试当真」综艺节目《试玩毛》班底合作的全港首个实体综艺游戏企划，以及联同6组本地艺术家设立大型壁画艺廊。南丰纱厂表示，近年积极强化其「本地创意引擎」角色，透过创新体验吸引人流，推动本地创意产业发展。

试玩毛Casper设计 首个大型实体综艺企划

南丰纱厂公布，将联乘前《试玩毛》主脑梁焯霖（Casper）领军的全新游戏设计团队「一齐玩」，举办「新春开局」大型综艺游戏企划，活动将南丰纱厂的实体空间转化为竞技舞台，重构「包剪揼」等经典港式游戏为大型集体体验。首场活动为「第一届全港包剪揼大赛」，预计召集逾千人参与，胜出者将可与「香港包剪揼协会」会长林子峰（Stone）及神秘嘉宾进行明星赛对决，其后将有百人对战的神秘游戏登场。

两主题市集迎马年

为迎接马年，南丰纱厂将同期举办两大主题市集，包括设有「小确幸之保卫心灵村庄」市集，汇聚塔罗占卜、气场摄影、素食甜品等身心灵产品与工作坊；以及举行「流量蜜马新春市集」，网罗手作甜品、创意贺年精品等。

此外，该场所亦安排多项传统与宠物友善活动，如邀请已结业的荃湾老字号「悠然堂」书法名家卢荣基师傅即席挥毫、举办「汪汪新春盆菜宴」让主人与毛孩共度佳节，以及上演融合传统舞狮与CHAT六厂标志性「纺织龙」的汇演。

45米南丰纱厂壁画艺廊揭幕

另一边厢，南丰纱厂亦正式揭幕位于白田坝里、全长超过45米的「南丰纱厂壁画艺廊」。该项目由六组本地艺术单位合力创作，以三章节形式呈现荃湾的过去、现在与未来，成为新的打卡地标外，亦发售一系列限量周边产品，如匹克球拍、丝印布袋及磁石灯箱等，该企指，冀将艺术影响力转化为实际消费。