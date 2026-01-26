金管局人民币业务资金安排总额度倍增至2000亿人币 2月2日起生效

金管局今日（26日）宣布，其人民币业务资金安排的总额度将由目前的1,000亿元人民币增加至2,000亿元人民币，新额度将于2月2日起生效。

获人民银行大力支持

在人民银行大力支持下，金管局借助与人民银行的货币互换安排，在2025年10月推出人民币业务资金安排，升级替代同年2月出台的人民币贸易融资流动资金安排，为银行提供稳定、成本较低的人民币资金，让银行有更充裕资金向企业客户提供人民币融资，支持在实体经济中更广泛地使用人民币。同时，有序地将在岸人民币引入离岸市场，经香港辐射到世界其他地区，进一步强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽的独特优势和地位。

个别参与行额度已达上限

金管局表示，自升级安排推出以来，银行业界反应踊跃，1,000亿元人民币的总额度已全数分配给40家参与银行。在新安排下，融资对象从参与银行的企业客户伸延至其集团的境外银行机构的企业客户，资金用途亦从贸易融资扩展至资本支出和营运资金定期贷款，个别参与银行额度使用更已达到或接近上限。

新安排除了服务香港的企业，更成功将离岸人民币资金辐射到东盟、中东和欧洲等地。此外，亦有其他银行一直积极表达参与该安排的意愿。

人民币业务资金安排总额度倍增至2,000亿元人民币后，已参与银行可按业务需求申请增加额度，而其他有兴趣参与的银行亦可向金管局提出申请，金管局将按既定准则批出新的额度。

