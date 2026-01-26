百度App文心助手开打「新春AI战」 发放5亿现金红包
更新时间：10:59 2026-01-26 HKT
百度（9888）发布文心助手关于春节现金红包活动通知，自1月26日至3月12日，用户在百度App使用文心助手，就有机会瓜分5亿现金红包，最高可获得1万元奖励。
与2026北京电视台春晚合作
此外，百度App还将作为首席AI合作伙伴合作《2026北京广播电视台春节联欢晚会》，同时上线近百种春节主题AI玩法。具体涵盖边看视频边领钱、集卡赢万元现金、AI春联创作、AI写真、AI相机、AI测运势、AI夸夸等，覆盖用户春节期间的各类场景需求。
值得一提的是，百度App将以「奇幻人生」为主题，上线近200款AIGC创作玩法，用户一键即可制作专属马年奇幻大片。
据此前媒体报道，文心助手是百度App推出的AI智能助手，依托文心大模型和「百度猎户座」AI引擎，实现了搜索与AI的深度重构，是集深度思考、多模态交互与全场景服务于一体的全能搭子。截至目前，文心助手月活用户数已突破2亿，与豆包、千问形成国内三大亿级AI入口。
