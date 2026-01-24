周大福联乘迪士尼 推「Mickey and Friends」金卡盲盒

周大福（1929）联乘迪士尼推出迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，以香港名胜为设计主题，将多个具代表性的香港地标化身为即影即有风格的收藏金卡，系列今日（24日）于周大福尖沙咀iSQUARE国际广场店优先发售，并设全套发售（限量100套）。

周大福迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒共有 8 款设计，金卡设计灵感来自即影即有相纸，以米奇及一众好友包括米妮、唐老鸭、黛丝、高飞、布鲁托及钢牙与大鼻为主角，游走香港名胜拍照打卡为主题；系列以 999.9 黄金精制，特别版采用幻彩工艺精细印制，配上金色相纸框。另外，每款金卡均配以精心设计的包装，随盒附送相机仔小摆件，可作展示、收藏或随身小饰物。