Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福联乘迪士尼 推「Mickey and Friends」金卡盲盒

商业创科
更新时间：15:08 2026-01-24 HKT
发布时间：15:08 2026-01-24 HKT

周大福（1929）联乘迪士尼推出迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，以香港名胜为设计主题，将多个具代表性的香港地标化身为即影即有风格的收藏金卡，系列今日（24日）于周大福尖沙咀iSQUARE国际广场店优先发售，并设全套发售（限量100套）。

周大福迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒共有 8 款设计，金卡设计灵感来自即影即有相纸，以米奇及一众好友包括米妮、唐老鸭、黛丝、高飞、布鲁托及钢牙与大鼻为主角，游走香港名胜拍照打卡为主题；系列以 999.9 黄金精制，特别版采用幻彩工艺精细印制，配上金色相纸框。另外，每款金卡均配以精心设计的包装，随盒附送相机仔小摆件，可作展示、收藏或随身小饰物。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
20小时前
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
22小时前
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
趣闻热话
4小时前
黄大仙上邨19楼惊现神秘房 网民面青疑凶宅 房署解画爆出真正用途｜Juicy叮
黄大仙上邨19楼惊现神秘房 网民面青疑凶宅 房署解画爆出真正用途｜Juicy叮
时事热话
4小时前
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
9小时前
佘诗曼2亿身家留给3位毕生摰爱？激动罕谈生儿育女  羡慕富贵闺密拥美满家庭
佘诗曼2亿身家留给3位毕生摰爱？激动罕谈生儿育女  羡慕富贵闺密拥美满家庭
影视圈
6小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
影视圈
5小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT