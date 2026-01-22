大新今年主攻抵押贷款 电商占中小企客户逾40%

大新银行(2356)总经理兼商业银行部及个人理财业务拓展部主管谢永富表示，展望今年贷款业务仍然充满不确定性，近期便有美国总统特朗普再度引发关税战，加上中小企客户大多已借了中小企融资担保计划的贷款，故该行今年会主攻以砖头等作抵押的贷款，因有见及本港楼价有所回升，而且有抵押贷款的银码较无抵押贷款大，还款期又较长，有助减轻中小企的还款压力。

总经理及零售银行处副主管邓子健指，随著市场的变化，该行的中小企客户结构亦出现改变，其中从事零售、餐饮业的客户明显减少，电商类客户则在增加。谢永富补充，近2年新开户的中小企客户中，电商便占逾40%。而目前首三大类客户分别为商贸、物流及资讯科技。

过去3年客户年均双位数增

该行的「328营商理财」专门服务中小企客户，邓子健表示，过去3年，该服务吸纳的客户人数平均每年有双位数增长，存款亦稳步上升。同时，有超过九成新客登记使用电子银行服务，七成为活跃用户，令数码服务使用率显著提升，并带动跨境汇款业务交易量增长。

大新银行总经理兼商业银行部及个人理财业务拓展部主管谢永富（左）及总经理及零售银行处副主管邓子健。

目前大新有41间分行，谢永富称，其中20间附设了「328营商理财中心」，另有2间中小企贷款中心。至于未来会否再增设理财中心数目，将视乎商业地区的变化。他又指，今年该行的中小企业务将投入更多资源在AI及大数据方面，同时会继续增聘人手。

此外，谢永富指，「328营商理财」提供的线上遥距开户服务，可助中小企最快2天内完成开户，并即将于下周将开户服务再作优化，做到全流程无纸化，预计届时开户所需时间可望进一步缩短至少于2天。另方面，他指，由于近年地绿政治引伸的制裁新令，加上防洗钱要求提高，以致中小企成功开户的比率由以前约90%降至现时约70%，但在市场上已算不俗。

推新多货币Mastercard扣帐卡

邓子健说，该行下周将同时向中小企推出全新的大新营商多货币Mastercard扣帐卡，该卡可支援港币等11种主要货币，助客支付本地及海外交易。该行提供零差价外币兑换，卡户亦享0.6%的交易现金回赠，迎新优惠期内更享10%回赠。该卡每天的交易上限为20万元，于本港ATM或海外提款每日上限2万元，每间公司最多获发2张卡。

尽管数码化服务盛行，惟邓子健明言该行不但没削减分行的计划，反而有意扩张分行网络。