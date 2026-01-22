Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腾讯云去年公有云收入双位增长 AI及SaaS成重要引擎 向伙伴推「助跑计划」

更新时间：15:24 2026-01-22 HKT
发布时间：15:24 2026-01-22 HKT

腾讯（700）副总裁、政企业务总裁李强表示，去年腾讯云的合作伙伴公有云收入录得按年双位数增长，其AI与SaaS（基础设施即服务）相关产品订单翻倍。

大模型产品收入两年激增50倍

腾讯举行2026腾讯云合作伙伴大会，李强指，过去一年腾讯云产业生态建设实现「量质双升」，其收入结构和质素不断提升。他指出，腾讯云除了合作伙伴公有云收入双位数增长，增速领跑行业，同时PaaS（平台即服务）与SaaS（软件即服务）收入增速显著超越IaaS，而且AI与SaaS相关产品订单翻倍，大模型产品收入在2年内激增50倍，指出AI及SaaS已成为重要增长引擎。

腾讯云亦指出，去年腾讯云与超过1.1万家合作伙伴，持续深耕产业智能化，同时出海业务按年增长30%，成为合作伙伴业务发展的重要增长引擎。

助跑计划建立可复制推广AI样板

腾讯同时公布，将面向合作伙伴推出「助跑计划」，从能力转型、场景共创、出海开拓等维度，深度助合作伙伴转型。李强指，腾讯将持续加大生态赋能投入，包括协助伙伴团队从「资源型销售」向「价值型销售」转型；其次联合发掘金融、政务、工业等多个行业的真实痛点，共同建立可复制推广的AI行业「样板间」；第三是与伙伴共享腾讯全球基础设施与合规本地化经验，为伙伴开拓海外业务保驾护航。

腾讯李强：AI下半场比拼长期主义耐力

李强形容，AI就像一场马拉松，具备全球竞争实力的龙头模型厂商已逐步收敛，模型能力的代际差正在缩小，而AI下半场更加比拼长期主义的耐力，以及解决场景痛点的实力。

他表示，腾讯内部超过1.2万员工在使用代码助手CodeBuddy编程工具，帮助工程师平均缩短40%以上的编码时间，有关服务正全面向伙伴开放。

